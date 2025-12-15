S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve un update gratis con nuove quest, personaggi e ambientazioni

In particolare, al suo interno troviamo 8 nuove quest che valgono alcune ore di gameplay, oltre a nuovi incontri inediti fra NPC e creature varie, con situazioni mai viste prima.

Il lancio di questo update è previsto per domani, 16 dicembre , e potrà essere scaricato gratuitamente da tutti coloro che possiedono il gioco, consentendo così di ottenere una buona porzione di nuovi contenuti che ampliano la fornitura originale.

GSC Game World ha deciso di fare una specie di regalo di Natale anticipato ai giocatori, pubblicando questa settimana un nuovo aggiornamento gratuito per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in grado di portare nel gioco nuovi contenuti come quest, personaggi e ambientazioni inedite, oltre ad altri elementi.

Un misterioso segnale radio

La storia introdotta con questo nuovo aggiornamento ci porta vicino a Malachite, nella parte ovest della mappa: gruppi di ricerca inviati da scienziati riportano di un misterioso segnale che interferisce con le comunicazioni standard, ma che comporta anche effetti strani negli Stalker.

Dopo averlo ascoltato, questi possono accusare mal di testa, sanguinanti e allucinazioni, come riferito dal prof. Medulin. L'appassionato radioamatore Banzai decide dunque di cogliere questa sfida e andare a indagare, ma qualcosa dev'essere andato decisamente storto.

È possibile captare la sua trasmissione in qualsiasi punto della Zona, e avviare la nuova porzione di storia che ci porterà a indagare su questo nuovo mistero.

Tra le altre novità, in termini di contenuti, è previsto l'arrivo dell'arma GP37V2, fucile modificato sulla base del GP37, oltre a nuove ambientazioni da esplorare e luoghi d'interesse particolari come il Fairy Tale Pioneer Camp e l'Old Mine presso la Red Forest.

Comparirà anche un nuovo hub nella foresta bruciata, in modo da fornire un nuovo approdo sicuro per gli esploratori in questa zona. Il mese scorso abbiamo visto che S.T.A.L.K.E.R. 2 è migliorato molto con la patch 1.7, pubblicata insieme al lancio su PS5.