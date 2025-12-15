Avete uno smartphone con 16 GB di RAM? Tenetevelo stretto: con la crisi delle RAM diventeranno molto rari

I dispositivi con 16 GB di RAM, sempre più comuni nella fascia alta, rischiano di diventare una rarità, mentre nei segmenti più accessibili potrebbero tornare in primo piano soluzioni da 4 GB. Il quadro che emerge sarebbe, insomma, quello di un settore costretto a rivedere le proprie priorità, bilanciando costi, disponibilità dei componenti e aspettative dei consumatori.

Addio smartphone con 16 GB di RAM?

Alcuni segnali sono già visibili. Negli ultimi cicli di prodotto, diversi smartphone di fascia alta hanno registrato aumenti di prezzo rispetto ai modelli precedenti. In parallelo, arrivano indiscrezioni su possibili rincari anche nella fascia media, come nel caso di Samsung, che starebbe valutando un aumento dei prezzi per parte della sua gamma destinata a mercati come quello indiano.

GLi smartphone con tanta memoria RAM diventeranno sempre più rari

L'aumento dei listini, però, non rappresenta una soluzione praticabile ovunque. Nei mercati più sensibili al prezzo, i produttori tendono a contenere i costi intervenendo sulle specifiche tecniche, piuttosto che trasferire integralmente i rincari sui consumatori finali. In questo scenario, la RAM diventa una delle prime voci su cui intervenire.

Le previsioni indicano un ridimensionamento significativo delle configurazioni più generose. I modelli con 16 GB di RAM potrebbero trasformarsi in prodotti di nicchia, riservati a pochi top di gamma, mentre le versioni da 12 GB subirebbero una riduzione stimata intorno al 40% in termini di disponibilità. A prendere il loro posto sarebbero soprattutto smartphone con 6 o 8 GB di RAM, considerati un compromesso più sostenibile.

Ancora più marcato sarebbe l'impatto nella fascia bassa, dove potrebbe riaffacciarsi con maggiore frequenza la configurazione da 4 GB di RAM, già vista in passato ma progressivamente abbandonata negli ultimi anni. Una scelta che potrebbe influire sulle prestazioni a lungo termine e sulla longevità dei dispositivi.

Alla base di questa situazione, come ormai sappiamo bene, c'è la competizione per le risorse produttive. La domanda di memorie ad alte prestazioni, come HBM e GDDR5, è in forte crescita a causa dell'espansione dei data center dedicati all'intelligenza artificiale. Questi settori assorbono una quota crescente della capacità produttiva dei produttori di DRAM, riducendo la disponibilità per il mercato consumer. E così anche Framework ha annunciato che aumenterà i prezzi delle sue memorie del 50%, ed è solo l'inizio.