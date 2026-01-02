ASUS prepara aumenti di prezzo a ridosso del CES 2026: l’IA spinge i costi e il conto arriva agli utenti

Con una comunicazione inviata ai partner commerciali, ASUS ha anticipato un aggiustamento dei prezzi che entrerà in vigore dal 5 gennaio 2026. Una data tutt'altro che casuale, visto che cade a poche ore dall'apertura del CES 2026, il palcoscenico su cui l'azienda presenterà i nuovi prodotti per l'anno appena iniziato. Il messaggio è chiaro, anche se volutamente vago: alcune configurazioni diventeranno più costose, e il motivo va cercato nell'aumento strutturale dei costi lungo tutta la filiera. Nel documento ASUS parla apertamente di instabilità della supply chain e di pressioni crescenti legate alla domanda di componenti per l'IA. A finire sotto i riflettori sono soprattutto DRAM, NAND e SSD, elementi ormai centrali non solo nei server e nei data center, ma anche nei notebook, nei PC desktop e perfino nelle GPU consumer.

La memoria al centro della tempesta Il punto più interessante della comunicazione è che ASUS non attribuisce gli aumenti a un singolo fattore contingente, ma a un cambiamento strutturale del mercato. I fornitori upstream stanno riallocando capacità produttiva verso soluzioni ad alto margine destinate all'intelligenza artificiale, mentre i costi di investimento per i processi produttivi avanzati continuano a salire. Il risultato è una disponibilità più limitata di componenti "tradizionali", che diventano automaticamente più costosi. CES 2026: laptop, gaming, TV, cosa possiamo aspettarci dalla nuova edizione della kermesse di Las Vegas? ASUS sostiene di aver assorbito queste pressioni il più a lungo possibile, ma di essere arrivata a un punto in cui l'aggiustamento dei prezzi diventa necessario per garantire continuità di fornitura, qualità dei prodotti e livelli di servizio. Non vengono indicati modelli specifici, ma è difficile immaginare che laptop, desktop o schede video possano restare immuni, considerando quanto memoria e storage incidano oggi sul costo finale.