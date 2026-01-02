CES 2026: laptop, gaming, TV, cosa possiamo aspettarci dalla nuova edizione della kermesse di Las Vegas?

Come sempre, la manifestazione vedrà la partecipazione dei principali produttori globali e offrirà una panoramica delle tecnologie che influenzeranno il mercato nel corso dell'anno. Quali saranno i prodotti (e i brand) protagonisti di questa nuova edizione?

CES 2026 sarà caratterizzato anche dall' esplosione della robotica domestica : robot aspirapolvere, pulitori per piscine e tagliaerba diventeranno più intelligenti, mentre i robot umanoidi con mani e arti funzionanti si avvicinano al mainstream grazie ai progressi nella computer vision.

I laptop saranno ancora una delle principali attrazioni. Quest'anno CES vedrà l'arrivo di nuovi modelli basati su tre chip principali : Intel Panther Lake, Qualcomm Snapdragon X2 e il rumoreggiato Gorgon Point di AMD. Intel e Qualcomm puntano sull'efficienza energetica e sulla potenza grafica dei loro processori, mentre AMD conferma il potenziale delle soluzioni integrate con Strix Halo. Oltre alle specifiche hardware, ci si aspetta innovazione nei form factor.

Al CES 2026 ampio spazio anche a TV, mobile e wearables... ma mancherà il gaming?

Sul fronte gaming, l'assenza di nuove GPU desktop da Nvidia e AMD e l'assenza di Razer riducono l'attenzione sul gaming tradizionale. Tuttavia, Lenovo presenterà un laptop gaming rollabile e una versione SteamOS del handheld Legion Go 2. Curiosamente, per la prima volta da anni, Lego farà la sua comparsa alla fiera. I TV continueranno a essere protagonisti.

Il trend del Micro RGB LED, lanciato da Hisense nel 2025, si espanderà rapidamente con Samsung e LG che presenteranno rispettivamente modelli da 55 a 100 pollici e TV Micro RGB evo da 75, 86 e 100 pollici. Anche TCL e Hisense amplieranno le loro linee. Nel settore smartphone quest'anno potrebbe vedere il debutto globale del Samsung Galaxy Z Trifold. Infine, i wearables e la tecnologia sanitaria continuano a evolvere. CES 2026 vedrà meno fitness tracker e più dispositivi XR e AI, in particolare smart glasses.