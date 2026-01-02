Hideo Kojima dice che nel 2026 si dedicherà a OD, Physint e non solo

Il 2026 è iniziato e Hideo Kojima - capo di Kojima Productions e creatore di Death Stranding - ha sfruttato i propri canali social per celebrare il nuovo anno e per svelare quali sono i piani del team.
Kojima ha spiegato che i prossimi dodici mesi saranno un grande passo per muoversi verso la "seconda fase" dello studio e ha anche indicato a cosa si dedicherà la compagnia.
Cosa ha detto Kojima sui prossimi progetti del team
Kojima ha scritto: "Buon nuovo anno. Nel 2026, porteremo avanti la 'Seconda Fase' di Kojima Productions". Ha poi spiegato che non viaggerà molto nel corso dell'anno e che vuole usare il proprio tempo per posizionare solide fondamenta per i progetti futuri dello studio. Inoltre, continuerà con la produzione del film live-action di Death Stranding.
Precisamente, afferma che Kojima Productions "continuerà con lo sviluppo del gioco horror OD e porterà avanti le preparazioni per il gioco di spionaggio 'Physint'. Questo include trovare gli attori, fare le scannerizzazioni e registrare le interpretazioni".
Pare inoltre che il team "sta preparando svariati 'eventi' quest'anno". Non ci sono ancora dettagli, ma quando "le cose saranno finalizzate", Kojima Productions sarà in grado di dirci qualcosa di più.
Inoltre, questo è il 40esimo anno di lavoro nell'industria dei videogiochi di Kojima, visto che ha iniziato nel 1986. Il messaggio si chiude con un ringraziamento a tutti coloro che lo hanno supportato.
Sappiamo anche che Hideo Kojima era un pessimo studente: se ne stava a casa a giocare al NES, ma questo lo ha reso chi è oggi.