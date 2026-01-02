Hideo Kojima dice che nel 2026 si dedicherà a OD, Physint e non solo

Il 2026 è iniziato e Hideo Kojima - capo di Kojima Productions e creatore di Death Stranding - ha sfruttato i propri canali social per celebrare il nuovo anno e per svelare quali sono i piani del team.

Kojima ha spiegato che i prossimi dodici mesi saranno un grande passo per muoversi verso la "seconda fase" dello studio e ha anche indicato a cosa si dedicherà la compagnia.