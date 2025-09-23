Il film di Death Stranding racconterà una storia inedita, con nuovi personaggi

Hideo Kojima ha confermato di essere troppo impegnato per dirigere il film di persona, ma al contempo ha ribadito che verrà coinvolto profondamente nello sviluppo del progetto, che potrà dunque contare sulla sua diretta supervisione.

"Credo che con questo progetto vogliamo davvero catturare l'anima del gioco e i suoi temi, ma raccontare una storia inedita in quel mondo ed esplorare personaggi mai visti prima ", ha detto Sarnoski.

Durante l'evento Beyond the Strand, il regista Michael Sarnoski ha rivelato che il film di Death Stranding racconterà una storia inedita , completamente originale, con nuovi personaggi che non saranno dunque quelli visti nei due episodi della saga videoludica.

Finalmente un film

Che Hideo Kojima sia un grandissimo appassionato di cinema è cosa ben nota, e non possiamo che immaginare quanto lo emozioni che uno dei suoi giochi si appresti a dar vita a un vero e proprio film che, secondo le parole dello stesso game director giapponese, sarà "strano e incredibile".

L'ambizione di questa trasposizione cinematografica, prodotta da A24, sarà insomma quella di espandere il mondo di Death Stranding e introdurre nuovi personaggi nell'ambito, come detto, di una storia completamente inedita.

Purtroppo, però, nel corso dell'evento Beyond the Strand non sono stati forniti ulteriori dettagli sul progetto e non è dato sapere quale sia il suo periodo di uscita.