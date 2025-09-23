1

Il film di Death Stranding racconterà una storia inedita, con nuovi personaggi

Il regista del film di Death Stranding, Michael Sarnoski, ha spiegato durante l'evento Beyond the Strand che la pellicola racconterà una storia inedita ambientata nel mondo del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/09/2025
Sam Porter Bridges in un'immagine di Death Stranding

Durante l'evento Beyond the Strand, il regista Michael Sarnoski ha rivelato che il film di Death Stranding racconterà una storia inedita, completamente originale, con nuovi personaggi che non saranno dunque quelli visti nei due episodi della saga videoludica.

"Credo che con questo progetto vogliamo davvero catturare l'anima del gioco e i suoi temi, ma raccontare una storia inedita in quel mondo ed esplorare personaggi mai visti prima", ha detto Sarnoski.

"Vogliamo portare sullo schermo un'esperienza della stessa portata, con quelle incredibili location reali, ma anche personaggi sfaccettati tramite cui rendere giustizia a questo progetto, sia su scala macro che micro."

Hideo Kojima ha confermato di essere troppo impegnato per dirigere il film di persona, ma al contempo ha ribadito che verrà coinvolto profondamente nello sviluppo del progetto, che potrà dunque contare sulla sua diretta supervisione.

Finalmente un film

Che Hideo Kojima sia un grandissimo appassionato di cinema è cosa ben nota, e non possiamo che immaginare quanto lo emozioni che uno dei suoi giochi si appresti a dar vita a un vero e proprio film che, secondo le parole dello stesso game director giapponese, sarà "strano e incredibile".

L'ambizione di questa trasposizione cinematografica, prodotta da A24, sarà insomma quella di espandere il mondo di Death Stranding e introdurre nuovi personaggi nell'ambito, come detto, di una storia completamente inedita.

Purtroppo, però, nel corso dell'evento Beyond the Strand non sono stati forniti ulteriori dettagli sul progetto e non è dato sapere quale sia il suo periodo di uscita.

#Hideo Kojima #Cinema
