Facebook Dating si aggiorna: arriva l’assistente IA per trovare facilmente l’anima gemella

Meta ha annunciato una serie di novità dedicate a Facebook Dating, servizio integrato nell'app che permette agli utenti di incontrare nuove persone attraverso interessi in comune. In particolare, sono state presentate due nuove funzioni che dovrebbero agevolare la ricerca, ovvero Dating Assistant e Meet Cute. L'obiettivo è quello di ridurre gli swipe infiniti per cercare la persona ideale, in modo da perdere meno tempo. Vediamo tutti i dettagli.

Come funzionano Dating Assistant e Meet Cute Prima di proseguire, vogliamo specificare che queste funzionalità arriveranno inizialmente negli Stati Uniti e in Canada. Dating Assistant è un assistente basato sull'intelligenza artificiale che offrirà un aiuto personalizzato nella vostra ricerca. Vi aiuterà infatti a trovare la persona ideale in base agli interessi comuni, ma potrete anche inserire richieste personalizzate, ad esempio trovare una persona con un lavoro specifico o che sia interessata a un'attività particolare. Meet Cute sfrutta invece un algoritmo di abbinamento personalizzato: troverete infatti un match a sorpresa e potrete scegliere se chattare con il partner trovato o passare al prossimo. In questo modo non dovrete necessariamente scorrere i profili alla ricerca della persona ideale. Questi abbinamenti saranno effettuati settimanalmente, almeno all'inizio, ma Meta valuterà di aumentarne la frequenza. Gli utenti potranno comunque disattivare questa funzione in qualsiasi momento.