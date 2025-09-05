Ritorno alle origini: Facebook prova a rilanciare i poke in chiave moderna

I più nostalgici ricorderanno i poke di Facebook. Ebbene, Meta ha deciso di renderli ancora più visibili e accessibili, nella speranza di coinvolgere più utenti. Vediamo cosa cambierà.

Facebook non ha mai abbandonato del tutto i poke, una funzione tuttavia rimasta in ombra per innumerevoli anni e che non ha convinto una grandissima fascia di utenti. Meta ha già provato a rilanciarla lo scorso anno, precisamente a marzo, nella speranza che potesse attrarre più persone. I più nostalgici ricorderanno sicuramente la notifica "Nome amico ti ha inviato un poke", che tradotto letteralmente significa "colpetto", una sorta di modo per attirare l'attenzione e magari iniziare una conversazione. Vediamo quindi in che modo Meta ha intenzione di rilanciare questa funzione.

Come cambiano i poke I poke potranno essere mandati ai vostri amici (quindi non ad altri utenti che non fanno parte della lista). Stavolta sarà possibile trovare sul proprio profilo un nuovo pulsante interamente dedicato alla funzione. In questa nuova sezione potrete vedere chi vi ha mandato un poke o trovare amici da stuzzicare con queste notifiche. La piattaforma registrerà tutti i poke ricevuti, quindi questo tracking dovrebbe attirare l'attenzione degli utenti e spingerli a "collezionare colpetti". Le novità per i poke su Facebook L'obiettivo è quello di dare maggiore rilevanza alla funzione, rendendola più visibile e stimolante, in particolare per gli utenti più giovani. Con l'aumentare dei poke ricevuti, infatti, accanto al nome di un amico appariranno simboli specifici, ad esempio il numero 100 o l'emoji del fuoco. In ogni caso, potrete scegliere se rispondere a un poke o annullarlo.