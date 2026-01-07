Meta Ray-Ban Display, sospesa la vendita in Europa: domanda elevata e scorte limitate

I nuovi occhiali intelligenti con schermo integrato, i Meta Ray-Ban Display , potrebbero diventare introvabili prima del previsto. Meta ha infatti deciso di rinviare le vendite in Europa a tempo indeterminato. L'annuncio arriva in occasione del CES 2026, senza perdersi in fronzoli. La causa? Domande elevate e scorte ridotte. Le liste d'attesa americane sono particolarmente lunghe e Meta avrebbe intenzione di concentrarsi sugli Stati Uniti, in modo da smaltire gli ordini in eccesso.

Gli occhiali con display non arriveranno in Italia

"Meta Ray-Ban Display è un prodotto unico nel suo genere con scorte estremamente limitate. Dal suo lancio lo scorso autunno, abbiamo riscontrato un interesse travolgente e, di conseguenza, le liste d'attesa per il prodotto si estendono ormai fino al 2026 (inoltrato)", scrive Meta. "A causa di questa domanda senza precedenti e delle scorte limitate, abbiamo deciso di sospendere la nostra espansione internazionale prevista nel Regno Unito, in Francia, Italia e Canada, originariamente programmata per l'inizio del 2026. Continueremo a concentrarci sull'evasione degli ordini negli Stati Uniti, mentre rivaluteremo il nostro approccio alla disponibilità internazionale."

Non è stata specificata, quindi, una finestra temporale; ciò significa che l'arrivo in Italia è estremamente ignoto. Basti pensare che negli Stati Uniti questi occhiali possono essere acquistati in un numero ristretto di punti vendita. Per completare l'acquisto è necessario prenotare una dimostrazione tramite il sito, per poi recarsi fisicamente in negozio. Insomma, una procedura insolita, ma le prenotazioni erano già numerosissime - con slot esauriti - diverse settimane prima.