Il capo della divisione videogiochi di Meta, Jason Rubin, abbandona la compagnia

Altra notizia che non va propriamente nel senso di un ottimismo generale sulla divisione videogiochi di Meta, il capo della sezione, Jason Rubin, ha annunciato di voler lasciare il suo ruolo e la compagnia, con l'abbandono che diverrà effettivo da marzo.

Jason Rubin è diventato responsabile di Oculus Game Studios nel 2014, poco tempo dopo l'acquisizione della compagnia responsabile del Rift da parte di Facebook, e ha poi guidato i contenuti videoludici in VR per Meta negli anni successivi, volti a una certa espansione.

Rubin è peraltro un personaggio di rilievo nei videogiochi, avendo fondato Naughty Dog nel 1984 e creato serie come Crash Bandicoot e Jan and Dexter, dunque la sua è una figura di grande importanza e l'abbandono di Meta ha riflessi profondi nella sezione videoludica della compagnia.