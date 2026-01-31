Il capo della divisione videogiochi di Meta, Jason Rubin, abbandona la compagnia

Altra notizia che non va propriamente nel senso di un ottimismo generale sulla divisione videogiochi di Meta, il capo della sezione, Jason Rubin, ha annunciato di voler lasciare il suo ruolo e la compagnia, con l'abbandono che diverrà effettivo da marzo.
Jason Rubin è diventato responsabile di Oculus Game Studios nel 2014, poco tempo dopo l'acquisizione della compagnia responsabile del Rift da parte di Facebook, e ha poi guidato i contenuti videoludici in VR per Meta negli anni successivi, volti a una certa espansione.
Rubin è peraltro un personaggio di rilievo nei videogiochi, avendo fondato Naughty Dog nel 1984 e creato serie come Crash Bandicoot e Jan and Dexter, dunque la sua è una figura di grande importanza e l'abbandono di Meta ha riflessi profondi nella sezione videoludica della compagnia.
Un "buon momento" per lasciare Meta
"Dopo oltre 11 incredibili anni ho deciso di lasciare Meta a marzo", ha scritto Rubin in un messaggio su X, parlando di una decisione difficile e un rispetto comunque immutato per i colleghi, con cui continua a condividere "entusiasmo per il programma su Horizon e VR".
"Sono incredibilmente orgoglioso delle varie fasi attraversate nel mio lavoro in Meta", ha spiegato, raccontando quanto raggiunto a partire dall'Oculus Content team alla crescita della divisione videoludica.
Perché proprio ora ha deciso di lasciare la compagnia? La risposta è semplice quanto emblematica: "Questo sembra un buon momento", ha affermato Rubin nel messaggio, cosa che può sembrare involontariamente ironica, o forse lo è volontariamente, difficile da dire.
In ogni caso, sembra rimarcare la situazione non positiva della divisione videoludica di Meta, che di recente è passata attraverso un'altra riduzione di personale con licenziamenti e chiusure di studi (Sanzaru, Twisted Pixel, Armature, Camouflaj e Within).
Proprio questa settimana abbiamo appreso che la divisione Reality Labs di Meta ha perso altri 19,2 miliardi di dollari nel 2025.