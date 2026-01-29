La divisione Reality Labs di Meta ha perso altri 19,2 miliardi di dollari nel 2025

Il dato è particolarmente allarmante, perché i ricavi sono aumentati soltanto di 61 milioni di dollari nel corso del periodo, con una crescita annua del 2%, mentre le perdite sono cresciute dell'8,3% . Chiaramente, essendo le perdite molto maggiori dei ricavi, il gap è ancora più profondo di quello che appare. Insomma, non c'è niente che redima l'andamento della divisione Reality Labs, che allo stato attuale appare essere un pozzo senza fondo di costi irrecuperabili.

Reality Labs , la divisione di Meta (la società che possiede Facebook) dedicata al metaverso, non si sente tanto bene. Nel corso dell'anno fiscale 2025, conclusosi il 31 dicembre, ha generato 2,2 miliardi di dollari di ricavi, ma ha registrato una perdita operativa di 19,2 miliardi di dollari .

Il buco nero

Nel complesso, da quando Meta ha istituito Reality Labs nel 2020, la divisione ha accumulato perdite operative per 83,6 miliardi di dollari, a fronte di 11,8 miliardi di dollari di ricavi.

L'avatar di Zuckerberg rimarrà la cosa migliore del metaverso di Meta

Parlando con gli investitori, l'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha dichiarato che, in futuro, Reality Labs si concentrerà soprattutto su occhiali e dispositivi indossabili. Ha inoltre affermato che la divisione punterà a "rendere Horizon un enorme successo su mobile" e a "trasformare la realtà virtuale in un ecosistema redditizio nei prossimi anni".

"Mi aspetto che le perdite di Reality Labs quest'anno siano simili a quelle dello scorso anno, e che questo rappresenti probabilmente il picco, mentre inizieremo a ridurle gradualmente con il tempo, pur continuando a portare avanti la nostra visione", ha dichiarato agli azionisti.

Alla domanda sull'arrivo di Horizon su dispositivi mobile, Zuckerberg ha spiegato che gli investimenti nella realtà virtuale "si abbineranno" al forte sostegno che Meta ha dato all'intelligenza artificiale.

Insomma, da buon dirigente, Zuckerberg mostra ancora ottimismo, nonostante le perdite crescano a ritmi sempre più sostenuti.