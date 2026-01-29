0

La Stagione 6 del multiplayer di Leggende Pokémon Z-A inizia oggi, ecco tutti i premi in palio

La Stagione 6 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon Z-A è iniziata: in palio la Swamperite e numerose ricompense in base al rango

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/01/2026
Un allenatore di Leggende Pokémon Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Come da programma, oggi ha preso il via la Stagione 6 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon Z-A, la modalità multiplayer in cui quattro giocatori si affrontano in match rapidi con l'obiettivo di mandare al tappeto quanti più Pokémon avversari possibile entro il tempo limite.

Come nelle precedenti, anche questa nuova season mette in palio una pietra per la megaevoluzione: questa volta tocca alla Swamperite, indispensabile per far megaevolvere Swampert in MegaSwampert e attualmente non ottenibile nel gioco base. Per fortuna conquistarla non richiede sforzi eccessivi: basta raggiungere il Rango S, un obiettivo piuttosto semplice da ottenere con pochi match online.

Le regole di partecipazione e tutti i premi

Nella Stagione 6 delle Lotte Competitive sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 al 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dal numero 001 al 132. Tutti i Pokémon schierati saranno impostati automaticamente al livello 50 ed è possibile equipaggiarli con strumenti, purché non vengano assegnati oggetti duplicati. Inoltre, è consentito utilizzare solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groudon, Rayquaza. La stagione terminerà alle 02:59 italiane del 19 febbraio.

MegaSwampert
MegaSwampert
Se non avete partecipato alle precedenti Stagioni, saranno disponibili anche tutte le pietre già distribuite, come la Greninjite e la Sceptilite, ottenibili non appena si raggiungono i ranghi da Y a U.

Oltre alle pietre per la megaevoluzione, il piazzamento finale determinerà una serie di ricompense aggiuntive, elencate qui sotto: Rango A

  • 3 Tappi d'oro
  • 5 Tappi d'argento
  • 3 Semi padronanza
  • 1 Granpepita

Dal rango B al rango E

  • 2 Tappi d'oro
  • 3 Tappi d'argento
  • 2 Semi padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango F al rango I

  • 1 Tappo d'oro
  • 2 Tappi d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango J al rango M

  • 1 Tappo d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango N al rango R

  • 1 Seme padronanza
  • 1 Pepita

Fino al rango S

  • 1 Pepita
