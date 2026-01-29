La Stagione 6 del multiplayer di Leggende Pokémon Z-A inizia oggi, ecco tutti i premi in palio

Le regole di partecipazione e tutti i premi

Nella Stagione 6 delle Lotte Competitive sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 al 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dal numero 001 al 132. Tutti i Pokémon schierati saranno impostati automaticamente al livello 50 ed è possibile equipaggiarli con strumenti, purché non vengano assegnati oggetti duplicati. Inoltre, è consentito utilizzare solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groudon, Rayquaza. La stagione terminerà alle 02:59 italiane del 19 febbraio.

MegaSwampert

Se non avete partecipato alle precedenti Stagioni, saranno disponibili anche tutte le pietre già distribuite, come la Greninjite e la Sceptilite, ottenibili non appena si raggiungono i ranghi da Y a U.

Oltre alle pietre per la megaevoluzione, il piazzamento finale determinerà una serie di ricompense aggiuntive, elencate qui sotto: Rango A

3 Tappi d'oro

5 Tappi d'argento

3 Semi padronanza

1 Granpepita

Dal rango B al rango E

2 Tappi d'oro

3 Tappi d'argento

2 Semi padronanza

2 Pepite

Dal rango F al rango I

1 Tappo d'oro

2 Tappi d'argento

1 Seme padronanza

2 Pepite

Dal rango J al rango M

1 Tappo d'argento

1 Seme padronanza

2 Pepite

Dal rango N al rango R

1 Seme padronanza

1 Pepita

Fino al rango S