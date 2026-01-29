Sony brevetta un controller per PS6 con pulsanti touch, senza tasti fisici

Emergono nuove indiscrezioni sul possibile controller per PS6, sebbene sia ancora troppo presto per parlarne in modo approfondito. A quanto pare, è stato scoperto un brevetto che suggerisce la possibilità di pulsanti touch, quindi niente più tasti fisici. Ovviamente, è sempre bene specificare che un brevetto rappresenta un'idea, quindi non è in alcun modo una conferma o un progetto ufficiale. Ciò significa che quanto visto potrebbe non concretizzarsi mai realmente.