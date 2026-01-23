PS6 sarà rimandata più a lungo di quanto ci aspettiamo, secondo un noto analista

C'è chi, però, ritiene che sia più probabile che PS6 e la prossima Xbox vengano rimandate , vista anche l'attuale situazione economica e i crescenti prezzi delle RAM.

Quando arriverà la prossima generazione di console ? Considerando che PS5 e Xbox Series X | S sono nel proprio sesto anno di vita, alcuni potrebbero pensare che tra non troppo si inizierà a parlare ufficialmente delle nuove piattaforme, con un'uscita prevista magari già per la fine del 2027.

Le previsioni sul rimando di PS6 e i risultati di Sony

Parliamo di David Gibson, Senior Research Analyst presso MST Financial, che è stato ripreso da SandStoneInsights Japan. Il sito giapponese segnala alcune previsioni per il terzo trimestre fiscale di Sony e nel mezzo ci sono anche alcuni commenti interessanti per la divisione videoludica, ovvero PlayStation.

Nel frattempo dovremo accontentarci di PS5 Pro per fare un salto di qualità?

L'analista si aspetta che Sony "superi le aspettative, grazie alle vendite di giochi first party e third party". Questi risultati dovrebbero rendere più semplice per la compagnia giapponese estendere la durata vitale dell'attuale generazione di console. PlayStation 6 verrebbe infatti "rimandata più a lungo di quanto molti si aspettavano".

Precisiamo nuovamente che queste sono le considerazioni di un analista che, per quanto noto, non parla a nome di Sony e non è chiaro se abbia informazioni precise provenienti dalla compagnia o meno. C'è anche da capire di quanti anni sarebbe rimandata, visto che un lunghissimo rimando costringerebbe la compagnia a ripensare la console: due anni di ritardo potrebbero rendere l'hardware PS6 già "vecchio" al momento del lancio.

Dovremo attendere per vedere come si evolveranno le cose. Non dimentichiamoci che si parla anche di una PS6 portatile.