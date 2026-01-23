PS5 Pro vende o no? I dati negli USA ci dicono come stanno le cose

Secondo i dati condivisi, circa il 13% delle PS5 vendute nel 2025 negli Stati Uniti d'America era una PlayStation 5 Pro . Questo numero è in linea con i dati di PS4 Pro, visto che le vendite totali della console Pro sono il 13% di tutte le PS4 vendute negli USA.

PS5 Pro è effettivamente interessante agli occhi del pubblico? Oppure alla fine tutti optano per il modello base meno costoso? Grazie a Mat Piscatella, analista di Circana, abbiamo modo di ottenere una risposta, perlomeno per quanto riguarda il mercato USA.

I dati su PS5 Pro e non solo

Ciò che si deve notare, però, è che PS5 Pro costa ben di più di PS4 Pro, il che spinge a pensare che per una certa fetta di appassionati il prezzo non sia un fattore poi così rilevante e che per Sony sia più conveniente realizzare una macchina da gioco costosa così da incrementare i guadagni.

Piscatella, come potete vedere nel post qui sopra, condivide anche altri dati interessanti, ovvero che il 49% delle PS5 vendute nel 2025 non aveva un lettore ottico (quindi, PS5 Digital e PS5 Pro). Nel caso di Xbox Series, la percentuale è più alta: il 66% delle console non aveva un lettore per i dischi.

Infine, l'analista svela che attualmente PlayStation Portal è posseduta dal 7% dei giocatori di PS5 negli USA, un ottimo risultato per un prodotto che inizialmente aveva suscitato molti dubbi nel pubblico.

Segnaliamo infine che PS5 Pro starebbe per ricevere grossi aggiornamenti con "PSSR 2.0" e altre migliorie.