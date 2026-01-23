Hytale vuole diventare il paradiso per i fan dei giochi rilassanti e di agricoltura

Anche il team di Hytale vede una potenzialità a riguardo e il capo del progetto, Simon Collins-Laflamme, afferma che "l'obiettivo è creare un team che sia completamente focalizzato sull'aspetto rilassante e agricolo del videogioco e permettergli di raggiungere un gameplay che dia la sensazione di trovarsi nel paradiso dei cozy game".

Hytale non è propriamente un "cozy game", un videogioco rilassante privo di elementi d'azione complessi e focalizzato sul decorare ambienti o gestire una fattoria, ma non ci va poi così lontano, soprattutto per quanto riguarda la componente decorativa.

Il messaggio del capo di Hytale

Ricordiamo che Hytale è ancora in Accesso Anticipato e su ammissione degli autori stessi ci vorrà molto tempo perché raggiunga una forma "finale" e completa. Per quanto riguarda l'agricoltura, attualmente è molto limitata e non si viene incentivati a sfruttarla. Inoltre, non è possibile far accoppiare gli animali.

Possiamo quindi aspettarci che, sul lungo periodo, arrivino delle novità riguardo questo tipo di attività di Hytale. Non crediamo che sarà possibile ottenere qualcosa sull'immediato perché Collins-Laflamme parla di voler creare un team dedicato e questo richiederà tempo.

Non che ci si possa lamentare del ritmo degli aggiornamenti del team attuale di Hytale, visto che poco dopo il lancio è arrivato un aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni. La speranza è che il team non incontri difficoltà nella creazione dei prossimi contenuti.