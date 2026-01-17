Hytale riceve il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni

La novità più evidente è l'arrivo dei dinosauri e di altri nuovi personaggi che ora popolano le giungle sotterranee. Gli sviluppatori precisano che si tratta di creature ancora in fase di lavorazione, con comportamenti provvisori destinati a essere raffinati nei prossimi aggiornamenti. Per incontrare i nuovi PNG sarà necessario esplorare aree del mondo non ancora visitate, così da generare i nuovi biomi aggiornati.

Il team di Hypixel Studios ha pubblicato il primo aggiornamento ufficiale di Hytale, che segna l'inizio del percorso di supporto post‑lancio del gioco. Si tratta di un pacchetto ricco di novità che introduce nuovi contenuti, migliorie alla qualità della vita e una lunga serie di correzioni pensate per rendere l'esperienza più stabile e coerente.

Le altre novità

Sul fronte ambientale, l'update porta miglioramenti significativi: le Devastated Lands ora presentano effetti atmosferici adeguati e spawn corretti, mentre le zone situate sotto i vulcani adottano nuovi effetti visivi a tema. Anche i villaggi Feran sono stati rivisti, con correzioni al posizionamento degli oggetti, alle texture e agli interni, rendendo queste aree più credibili e curate.

Il resto della patch interviene su numerosi aspetti del gameplay, dal combattimento al crafting, passando per il farming e il bilanciamento generale. Molte modifiche derivano direttamente dai feedback della community, segno che il team sta monitorando da vicino le esigenze dei giocatori. A completare il tutto c'è un'ampia lista di bugfix che risolve problemi piccoli e grandi, migliorando la stabilità complessiva del titolo.

Per consultare l'elenco completo delle modifiche e delle note ufficiali, vi rimandiamo al sito ufficiale di Hytale, a questo indirizzo.