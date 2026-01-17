Monster Hunter Wilds fissa la data dell'update di gennaio con nuove opzioni e ottimizzazioni per PC

Come anticipato, l'aggiornamento Ver. 1.040.03.01 introdurrà una serie di ottimizzazioni per la versione Steam , nuove opzioni grafiche e interventi mirati a ridurre il carico su CPU e GPU, oltre a miglioramenti significativi nella gestione della VRAM.

Lo scorso mese Capcom ha pubblicato il primo di una serie di tre aggiornamenti mirati a migliorare le prestazioni di Monster Hunter Wilds . Il secondo update , sviluppato specificamente per la versione PC, ha ora una data ufficiale: sarà disponibile il 28 gennaio alle 03:00 italiane .

I dettagli dell'aggiornamento

Sulla base delle informazioni condivise in precedenza da Capcom, una delle novità principali sarà l'aggiunta di una nuova scheda "CPU" nel menu delle Opzioni. Da qui i giocatori potranno regolare parametri come il numero massimo di creature endemiche visualizzate, la quantità di giocatori mostrati nella lobby, la qualità dei piccoli mostri, degli effetti e delle animazioni. Tutte impostazioni pensate per alleggerire il lavoro del processore e adattare il gioco a un'ampia varietà di configurazioni hardware.

Verranno aggiunte anche delle nuove opzioni grafiche, come la densità del fogliame, insieme a ulteriori livelli di regolazione per impostazioni già presenti, come la nebbia volumetrica. L'obiettivo è offrire un controllo più granulare sul carico di CPU e GPU, così da permettere ai giocatori di trovare il miglior equilibrio tra qualità visiva e prestazioni.

Capcom ha inoltre confermato ulteriori interventi sull'utilizzo della VRAM, con un'ottimizzazione del texture streaming e una migliore implementazione del pacchetto texture ad alta risoluzione, che fin dal lancio ha causato problemi a molti utenti. Il team lavorerà anche sulla compilazione degli shader, riducendo i tempi di attesa all'avvio e mitigando eventuali micro‑stutter legati a questo processo.

Fin dal lancio Monster Hunter Wilds è stato criticato per le sue prestazioni altalenanti, con interventi correttivi arrivati solo dopo diverse settimane. Il primo update arrivato a dicembre ha migliorato le performance su PC fino al 20% secondo Digital Foundry. A questo seguirà l'aggiornamento dedicato del 28 gennaio e, successivamente, il 18 febbraio arriverà la patch 1.041, prevista su tutte le piattaforme con ulteriori miglioramenti generali.