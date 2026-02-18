3

Il nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds migliora ancora le prestazioni su PC

Capcom ha aggiornato ancora Monster Hunter Wilds, migliorando ulteriormente le prestazioni su PC, per la gioia dei fan.

Capcom ha pubblicato l'aggiornamento 1.041 di Monster Hunter Wilds, che sembra migliorare ulteriormente le prestazioni della versione PC. Detto questo, il contenuto principale aggiunto al gioco è lo scontro definitivo contro la versione più potente di Arkveld, insieme a una missione speciale chiamata "Proof of a Hero", che mette i giocatori alla prova contro vari mostri apex in versione Arch-Tempered, introducendo anche nuove missioni a difficoltà dieci stelle.

Tante novità

L'update include inoltre una collaborazione con l'imminente Monster Hunter Stories 3, che include una classica missione di raccolta uova di mostro, e una nuova serie di incarichi con Nadia, personaggio di Monster Hunter 4 Ultimate per Nintendo 3DS, culminando in uno scontro contro Gore Magala. Sono stati aggiunti anche oggetti provenienti da un contest creativo e diversi miglioramenti alla qualità della vita, opzioni rapide per ripetere missioni, protezione degli oggetti preferiti e promozione a permanenti di molte missioni evento prima a tempo limitato.

Come accennato, sul fronte tecnico, soprattutto su PC, Capcom ha ottimizzato ancora l'utilizzo di CPU e GPU e il sistema LOD per migliorare la gestione dei dettagli distanti. Anche se i miglioramenti non sono rivoluzionari quanto quelli della patch precedente, si parla comunque di un grosso passa avanti da questo punto di vista, per un titolo che tecnicamente è rinato con le ultime modifiche.

Nonostante questo sia l'ultimo grande aggiornamento pianificato, segna anche l'inizio delle celebrazioni per l'anniversario del gioco, con eventi settimanali, missioni aggiuntive e ricompense speciali. Intanto, le recensioni su Steam stanno risalendo, e il produttore Ryozo Tsujimoto ha confermato che è in lavorazione una grande espansione sul modello di Iceborne e Sunbreak. Se ne riparla in estate.

