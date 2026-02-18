Il nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds migliora ancora le prestazioni su PC

Capcom ha pubblicato l'aggiornamento 1.041 di Monster Hunter Wilds , che sembra migliorare ulteriormente le prestazioni della versione PC . Detto questo, il contenuto principale aggiunto al gioco è lo scontro definitivo contro la versione più potente di Arkveld, insieme a una missione speciale chiamata "Proof of a Hero", che mette i giocatori alla prova contro vari mostri apex in versione Arch-Tempered, introducendo anche nuove missioni a difficoltà dieci stelle.

Tante novità

L'update include inoltre una collaborazione con l'imminente Monster Hunter Stories 3, che include una classica missione di raccolta uova di mostro, e una nuova serie di incarichi con Nadia, personaggio di Monster Hunter 4 Ultimate per Nintendo 3DS, culminando in uno scontro contro Gore Magala. Sono stati aggiunti anche oggetti provenienti da un contest creativo e diversi miglioramenti alla qualità della vita, opzioni rapide per ripetere missioni, protezione degli oggetti preferiti e promozione a permanenti di molte missioni evento prima a tempo limitato.

Come accennato, sul fronte tecnico, soprattutto su PC, Capcom ha ottimizzato ancora l'utilizzo di CPU e GPU e il sistema LOD per migliorare la gestione dei dettagli distanti. Anche se i miglioramenti non sono rivoluzionari quanto quelli della patch precedente, si parla comunque di un grosso passa avanti da questo punto di vista, per un titolo che tecnicamente è rinato con le ultime modifiche.

Nonostante questo sia l'ultimo grande aggiornamento pianificato, segna anche l'inizio delle celebrazioni per l'anniversario del gioco, con eventi settimanali, missioni aggiuntive e ricompense speciali. Intanto, le recensioni su Steam stanno risalendo, e il produttore Ryozo Tsujimoto ha confermato che è in lavorazione una grande espansione sul modello di Iceborne e Sunbreak. Se ne riparla in estate.