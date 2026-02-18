In EA Sports FC è stata usata l'IA generativa per almeno uno dei commentatori

Sembra che Electronic Arts utilizzi l'IA generativa per alcune componenti nell'audio di EA Sports FC, come è stato riferito da uno dei commentatori della serie in versione inglese, ovvero Guy Mowbray, in un'intervista alla BBC.
Guy Mowbray è uno dei commentatori che vengono impiegati all'interno della serie calcistica di EA dal 2023, e da allora sembra che la sua voce sia stata rielaborata con l'intelligenza artificiale per apportare alcuni cambiamenti e ampliare i contenuti audio.
La cosa viene fatta in maniera esplicita in base agli accordi con i diretti interessati e sembra rientrare negli utilizzi piuttosto comuni dell'IA in questo ambito, ma è comunque interessante ricevere una testimonianza diretta al riguardo.
Un lavoro di supporto
In sostanza, il lavoro di Mowbray su EA Sports FC 26 e precedenti riguarda la registrazione di un'enorme quantità di contenuti audio, tra i quali anche oltre 20.000 nomi di giocatori da riferire con intonazioni diverse per essere caricati all'interno del commento audio delle partite.
Queste registrazioni sono parte della routine settimanale del commentatore, che occupa una grande quantità di tempo ma che, di recente, ha subito un alleggerimento grazie all'uso dell'IA generativa.
Tale tecnologia rielabora automaticamente la voce del commentatore per aggiungere ulteriori elementi o modificarne l'intonazione, e pare sia una cosa specificata precisamente nel rapporto di collaborazione tra EA e i collaboratori, i quali possono decidere di dare l'autorizzazione o meno per tale utilizzo della propria voce.
Electronic Arts ha precisato che questo sistema prevede l'uso dell'IA generativa "sempre in collaborazione con i nostri talenti, non come rimpiazzo". Mowbray ha anche riferito che le frasi più lunghe vengono comunque pronunciate sempre da lui stesso, per una questione di qualità.