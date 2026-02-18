In EA Sports FC è stata usata l'IA generativa per almeno uno dei commentatori

Sembra che Electronic Arts utilizzi l'IA generativa per alcune componenti nell'audio di EA Sports FC, come è stato riferito da uno dei commentatori della serie in versione inglese, ovvero Guy Mowbray, in un'intervista alla BBC.

Guy Mowbray è uno dei commentatori che vengono impiegati all'interno della serie calcistica di EA dal 2023, e da allora sembra che la sua voce sia stata rielaborata con l'intelligenza artificiale per apportare alcuni cambiamenti e ampliare i contenuti audio.

La cosa viene fatta in maniera esplicita in base agli accordi con i diretti interessati e sembra rientrare negli utilizzi piuttosto comuni dell'IA in questo ambito, ma è comunque interessante ricevere una testimonianza diretta al riguardo.