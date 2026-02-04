0

ARC Raiders e FC 26 sono i giochi più scaricati su PlayStation Store a gennaio

Sony ha pubblicato le consuete classifiche dei giochi più scaricati su PlayStation Store, che a gennaio hanno visto in testa ARC Raiders ed EA Sports FC 26.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/02/2026
Alcuni dei personaggi di ARC Raiders

ARC Raiders ed EA Sports FC 26 sono stati i giochi più scaricati su PlayStation Store nel mese di gennaio, andando a comandare rispettivamente la classifica americana e quella europea per quanto concerne i titoli per PS5.

I giochi PS5 più scaricati a gennaio negli USA

  1. ARC Raiders
  2. Grand Theft Auto V
  3. NBA 2K26
  4. Minecraft
  5. EA Sports Madden NFL 26
  6. Call of Duty: Black Ops 7
  7. EA Sports FC 26
  8. UFC 5
  9. Forza Horizon 5
  10. Avatar: Frontiers of Pandora

I giochi PS5 più scaricati a gennaio in Europa

  1. EA Sports FC 26
  2. ARC Raiders
  3. Grand Theft Auto V
  4. UFC 5
  5. Minecraft
  6. Forza Horizon 5
  7. It Takes Two
  8. Call of Duty: Black Ops 7
  9. Avatar: Frontiers of Pandora
  10. Hogwarts Legacy
ARC Raiders è un successo, ma quanto è costato? Vediamo le stime di un analista

Ci troviamo dunque di fronte a una nuova dimostrazione del successo di ARC Raiders, al vertice sia negli Stati Uniti che in Europa, a ulteriore conferma di come l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios sia stato apprezzato dai giocatori.

La classifica PS4

Mentre i fan attendono ancora una versione PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2, il capolavoro firmato Rockstar Games macina ancora numeri importanti su PS4 e infatti domina sia la classifica americana che quella europea dei titoli più scaricati su PlayStation Store a gennaio.

I giochi PS4 più scaricati a gennaio negli USA

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Call of Duty: Black Ops 2
  3. Minecraft
  4. Batman: Arkham Knight
  5. Star Wars: Battlefront 2
  6. Grand Theft Auto V
  7. Gang Beasts
  8. Mortal Kombat X
  9. God of War
  10. A Way Out

I giochi PS4 più scaricati a gennaio in Europa

  1. Red Dead Redemption 2
  2. EA Sports FC 26
  3. A Way Out
  4. Minecraft
  5. Grand Theft Auto V
  6. Batman: Arkham Knight
  7. The Forest
  8. Unravel Two
  9. God of War
  10. Need for Speed Heat
ARC Raiders e FC 26 sono i giochi più scaricati su PlayStation Store a gennaio