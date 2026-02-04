ARC Raiders e FC 26 sono i giochi più scaricati su PlayStation Store a gennaio

ARC Raiders ed EA Sports FC 26 sono stati i giochi più scaricati su PlayStation Store nel mese di gennaio, andando a comandare rispettivamente la classifica americana e quella europea per quanto concerne i titoli per PS5.
I giochi PS5 più scaricati a gennaio negli USA
- ARC Raiders
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K26
- Minecraft
- EA Sports Madden NFL 26
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA Sports FC 26
- UFC 5
- Forza Horizon 5
- Avatar: Frontiers of Pandora
I giochi PS5 più scaricati a gennaio in Europa
- EA Sports FC 26
- ARC Raiders
- Grand Theft Auto V
- UFC 5
- Minecraft
- Forza Horizon 5
- It Takes Two
- Call of Duty: Black Ops 7
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Hogwarts Legacy
Ci troviamo dunque di fronte a una nuova dimostrazione del successo di ARC Raiders, al vertice sia negli Stati Uniti che in Europa, a ulteriore conferma di come l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios sia stato apprezzato dai giocatori.
La classifica PS4
Mentre i fan attendono ancora una versione PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2, il capolavoro firmato Rockstar Games macina ancora numeri importanti su PS4 e infatti domina sia la classifica americana che quella europea dei titoli più scaricati su PlayStation Store a gennaio.
I giochi PS4 più scaricati a gennaio negli USA
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Black Ops 2
- Minecraft
- Batman: Arkham Knight
- Star Wars: Battlefront 2
- Grand Theft Auto V
- Gang Beasts
- Mortal Kombat X
- God of War
- A Way Out
I giochi PS4 più scaricati a gennaio in Europa
- Red Dead Redemption 2
- EA Sports FC 26
- A Way Out
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Batman: Arkham Knight
- The Forest
- Unravel Two
- God of War
- Need for Speed Heat