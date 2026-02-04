Stando alle dichiarazioni del giornalista Stephen Totilo, che sostiene di aver parlato con un rappresentante di Nintendo, le vendite di Metroid Prime 4: Beyond hanno in realtà superato il milione di copie sommando le due versioni.

"Dopo le perplessità emerse ieri per il fatto che né la versione Switch né quella Switch 2 di Metroid Prime 4: Beyond (uscito il 4 dicembre) siano comparse nella lista dei million seller per il periodo conclusosi il 31 dicembre, un rappresentante di Nintendo mi ha confermato oggi che le vendite combinate delle due versioni hanno in realtà superato il milione di copie", ha scritto Totilo.

Non è chiaro se queste informazioni siano ufficiali o meno, ma a giudicare dalla fonte i fan di Samus Aran possono probabilmente tirare un sospiro di sollievo: sebbene Metroid non si ponga come il franchise di maggior successo dell'azienda giapponese, immaginiamo che il suo futuro non sia davvero a rischio.

A questo punto possiamo pensare a un eventuale Metroid Prime 5? Difficile dirlo, per il momento, ma parlando di numeri le produzioni Nintendo hanno il vantaggio di riuscire a vendere molto anche nel lungo periodo e mantenendo fondamentalmente intatto il prezzo iniziale, a tutto vantaggio dei ricavi.