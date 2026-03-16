Resident Evil Requiem raggiunge un altro traguardo di vendite e fissa un nuovo record per la serie

Resident Evil Requiem si è rivelato fin dal lancio un enorme successo di critica e pubblico, e i numeri lo confermano: il gioco ha superato quota 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo dallo scorso 27 febbraio.

Capcom ha dei piani per festeggiare il trentesimo anniversario della serie

Interessante notare che il 4 marzo il gioco aveva già raggiunto i 5 milioni di unità: in meno di due settimane sono quindi state vendute circa un altro milione di copie. La serie, nel suo complesso, ha toccato le 183 milioni di unità alla fine dello scorso dicembre, e Requiem sembra destinato a spingere il franchise verso il traguardo delle 200 milioni.

Nel comunicato, oltre a celebrare il successo del nuovo capitolo, Capcom ricorda che Resident Evil spegnerà la sua trentesima candelina il 22 marzo. Per l'occasione, la compagnia ha annunciato diversi progetti celebrativi, "tra cui una collaborazione tra Universal Studios Japan e Resident Evil Requiem nel 2026, oltre a concerti orchestrali in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa".

Inoltre, pochi giorni fa il director Koshi Nakanishi ha confermato che il team è al lavoro su nuovi contenuti aggiuntivi per Requiem, tra cui una modalità foto, un mini‑gioco e un'espansione della storia.