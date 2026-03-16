Fate/EXTRA Record è stato rinviato a data da destinarsi e non sarà più pubblicato da Bandai Namco

La compagnia ha infatti comunicato di aver deciso "una revisione della struttura di sviluppo" e che Bandai Namco non sarà più il publisher del gioco. Dettagli che lasciano intuire qualche difficoltà interna, tale da richiedere un deciso cambio di rotta, che potrebbe far slittare di molto il lancio.

Dopo mesi di silenzio, Type-Moon ha annunciato il rinvio di Fate/EXTRA Record , inizialmente previsto per la primavera di quest'anno. Il progetto è stato posticipato a data da destinarsi e subirà importanti cambiamenti sia nello sviluppo sia nella pubblicazione .

Ci sarà da pazientare

Al momento non sono stati condivisi ulteriori particolari. Type-Moon ha spiegato che la decisione è arrivata dopo una serie di discussioni tra la compagnia madre Notes e Bandai Namco, assicurando comunque che lo sviluppo del remake proseguirà e che, a tempo debito, verranno annunciati il nuovo publisher e la nuova finestra di uscita.

Fate/EXTRA Record era stato annunciato per PS4, PS5, Nintendo Switch e PC nel 2020. Inizialmente previsto per il 2025, era poi slittato alla primavera 2026. Il gioco è un remake di Fate/EXTRA, titolo del 2010 che unisce elementi da visual novel e JRPG con combattimenti a turni.

Narrativamente si tratta di uno spin-off ambientato in una timeline alternativa rispetto a Fate/stay night. La storia si svolge all'interno del Moon Cell, un supercomputer lunare che simula una realtà virtuale chiamata SE.RA.PH, dove si tiene una versione digitale della Guerra del Santo Graal: un torneo a eliminazione con 128 Master e i loro Servant, spiriti eroici evocati per contendersi un artefatto in grado di esaudire qualsiasi desiderio.