Stuart Fails to Save the Universe, un trailer per lo spin-off di The Big Bang Theory

HBO Max ha pubblicato il primo trailer in italiano di Stuart Fails to Save the Universe, la nuova serie televisiva creata da Chuck Lorre, Bill Prady e Zak Penn che si pone come un curioso spin-off fantascientifico di The Big Bang Theory.
Disponibile sulla piattaforma digitale di Warner Bros. a partire dal prossimo 23 luglio, lo show vedrà il ritorno di Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti di The Big Bang Theory, che si ritrova coinvolto in una crisi multiversale dopo aver accidentalmente danneggiato un dispositivo creato da Sheldon e Leonard.
Avvisato dal se stesso del futuro, Stuart decide di partire insieme a Denise, Bert e Barry Kripke per una disperata missione votata a ripristinare l'equilibrio dell'universo, ma le cose non andranno esattamente secondo i piani, come suggerisce il titolo della serie televisiva.
Oltre a Kevin Sussman, il cast di Stuart Fails to Save the Universe includerà Lauren Lapkus nei panni di Denise, Brian Posehn nel ruolo di Bert e John Ross Bowie nei panni di Barry Kripke.
Uno spin-off sorprendente
Dopo aver girato numerosi episodi memorabili di Big Bang Theory, Chuck Lorre ha spiegato che con Stuart Fails to Save the Universe desiderava "fare qualcosa di radicale, che mi portasse fuori dalla mia zona di comfort. Qualcosa che i fan di The Big Bang Theory potessero amare, odiare e discutere senza sosta."
"Scrivere questa serie con Chuck e Zak è stato davvero divertente, e sono certo che quella gioia si percepirà anche sullo schermo", ha detto invece Bill Prady. "Inserire personaggi che abbiamo amato in The Big Bang Theory all'interno di una complessa storia di fantascienza con la mitologia che quei personaggi adorano, mantenendo al contempo gli elementi comici, è incredibilmente gratificante."
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