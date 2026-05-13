Stuart Fails to Save the Universe, un trailer per lo spin-off di The Big Bang Theory

Uno spin-off sorprendente

Dopo aver girato numerosi episodi memorabili di Big Bang Theory, Chuck Lorre ha spiegato che con Stuart Fails to Save the Universe desiderava "fare qualcosa di radicale, che mi portasse fuori dalla mia zona di comfort. Qualcosa che i fan di The Big Bang Theory potessero amare, odiare e discutere senza sosta."

"Scrivere questa serie con Chuck e Zak è stato davvero divertente, e sono certo che quella gioia si percepirà anche sullo schermo", ha detto invece Bill Prady. "Inserire personaggi che abbiamo amato in The Big Bang Theory all'interno di una complessa storia di fantascienza con la mitologia che quei personaggi adorano, mantenendo al contempo gli elementi comici, è incredibilmente gratificante."