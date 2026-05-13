Il lancio di Forza Horizon 6 è alle porte: svelate date e orari di sblocco e accesso anticipato

Per preparare i giocatori al lancio di Forza Horizon 6, il team di Playground Games ha condiviso date e orari precisi per il debutto e l'accesso anticipato.

Chi ha acquistato una copia standard per Xbox Series X|S o ha un abbonamento a PC o Xbox Game Pass potrà iniziare a giocare a partire dalle 00:01 italiane del 19 maggio. Il lancio della versione PC su Steam invece è fissato a poche ore più tardi, le 06:01 del mattino.