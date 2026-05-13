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Il lancio di Forza Horizon 6 è alle porte: svelate date e orari di sblocco e accesso anticipato

Forza Horizon 6 si prepara al debutto con date e orari di sblocco finalmente ufficiali: tra accesso anticipato, preload già disponibili e differenze tra piattaforme, l'attesa per il nuovo capitolo è agli sgoccioli.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/05/2026
Un bolide di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Per preparare i giocatori al lancio di Forza Horizon 6, il team di Playground Games ha condiviso date e orari precisi per il debutto e l'accesso anticipato.

Chi ha acquistato una copia standard per Xbox Series X|S o ha un abbonamento a PC o Xbox Game Pass potrà iniziare a giocare a partire dalle 00:01 italiane del 19 maggio. Il lancio della versione PC su Steam invece è fissato a poche ore più tardi, le 06:01 del mattino.

Chi acquista la Premium Edition parte con quattro giorni di anticipo

Gli acquirenti della Premium Edition da 119,99 euro avranno invece diritto a quattro giorni di accesso anticipato: si potrà partire dalle 00:01 del 15 maggio su Xbox e PC (Windows Store), mentre su Steam lo sblocco avverrà alle 06:01.

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I preload sono già disponibili su tutte le piattaforme, permettendo di scaricare in anticipo i quasi 150 GB necessari per l'installazione e arrivare pronti al lancio. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, potete approfondire i nuovi dettagli sulla progressione tra Wristband, Stamps e modalità online.

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