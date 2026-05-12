Forza Horizon 6: nuovi dettagli sulla progressione tra Wristband, Stamps e modalità online

Con un nuovo aggiornamento dedicato a Forza Horizon 6 , gli sviluppatori di Playground Games hanno illustrato nel dettaglio quali saranno le principali meccaniche di progressione del gioco, che ruoteranno attorno a tre elementi distinti: Wristbands, Stamps e Horizon Play . Chiaramente, se volete scoprirle giocando, non leggete oltre e chiudete la notizia.

I tre sistemi

Il sistema dei Wristband segnerà il percorso del giocatore all'interno dell'Horizon Festival. Ottenendo nuovi braccialetti sarà possibile accedere a eventi sempre più avanzati e gare con restrizioni legate alle classi delle vetture. Tra le attività confermate figurano gare su strada, sterrato e cross country, oltre a Time Attack, Drag Meet, PR Stunts e Showcase Events.

Una gara di Forza Horizon 6

Completando degli eventi speciali sarà possibile sbloccare progressivamente sette Wristband differenti. Il più importante sarà il Gold Wristband, necessario per accedere a Legend Island e ad alcune competizioni esclusive, inclusa "la gara Goliath più lunga mai realizzata" nella serie.

Parallelamente sarà presente il sistema Stamps, collegato all'esplorazione del Giappone e alla compilazione del Collection Journal. I giocatori potranno ottenere progressi svolgendo numerose attività, tra cui collezionare e personalizzare auto, fotografare murales, trovare punti di interesse, partecipare a tour guidati o completare gare Street e Touge.

Secondo il team, il sistema si ispira alla tradizione giapponese della raccolta di timbri come testimonianza del proprio viaggio. Gli sviluppatori spiegano infatti che "riempire un libro di timbri rappresenta una visualizzazione dei ricordi e dei paesaggi incontrati lungo il percorso".

Attraverso gli Stamps sarà possibile sbloccare nuove abitazioni e Barn Find Rumors. Dopo il primo timbro, i giocatori riceveranno inoltre accesso alla tenuta abbandonata dei nonni di Mei, che potrà essere personalizzata direttamente nell'open world.

Sul fronte multiplayer, Forza Horizon 6 introdurrà Horizon Play, una raccolta di modalità competitive e cooperative con un sistema di progressione separato. Tra le attività confermate figurano il ritorno di The Eliminator, la modalità Hide & Seek, il nuovo Touge Showdown e Spec Racing, modalità in cui tutti utilizzano auto stock per enfatizzare esclusivamente l'abilità di guida.

Horizon Play includerà livelli dedicati, badge sbloccabili e classifiche stagionali separate per ciascuna modalità. Parte dei progressi online contribuirà anche all'avanzamento della campagna principale, assegnando punti utili per ottenere nuovi Wristband.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato il ritorno del sistema di livello e prestigio tradizionale della serie, insieme ai Wheelspin, che però saranno "più rari da ottenere ma più gratificanti" rispetto ai precedenti capitoli.

Forza Horizon 6 sarà disponibile dal 19 maggio su Xbox Series X e S e PC, mentre la versione PlayStation 5 arriverà successivamente nel corso dell'anno. L'Accesso Anticipato inizierà il 15 maggio per gli utenti Premium e per chi acquisterà il Premium Upgrade tramite Game Pass. Per altri dettagli, leggete il nostro provato di Forza Horizon 6.