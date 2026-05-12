Amazon rinnova Kindle Scribe e debutta con Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello a colori pensato per lettura, scrittura e creatività

Amazon ha presentato in Italia il completo rinnovamento della linea Kindle Scribe, ampliando la famiglia con tre dispositivi pensati per unire lettura e scrittura in un unico prodotto. La nuova gamma comprende Kindle Scribe di nuova generazione, una variante priva di luce frontale e Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello a colori della serie. Tutti sono disponibili in preordine da oggi, mentre le consegne inizieranno il 10 giugno.
Il nuovo Kindle Scribe è stato riprogettato per offrire un'esperienza più confortevole. Il dispositivo misura appena 5,4 millimetri di spessore e pesa 400 grammi, caratteristiche che lo rendono particolarmente maneggevole. Amazon dichiara inoltre un incremento del 40% nella rapidità di scrittura e nel cambio pagina, grazie a un nuovo chip quad-core e alla tecnologia di visualizzazione Oxide.
Display e novità a colori dei nuovi Kindle di Amazon
Lo schermo antiriflesso da 11 pollici è stato ottimizzato per simulare la sensazione della carta, con una superficie leggermente ruvida e una parallasse ridotta per una scrittura più naturale.
La presenza di un numero doppio di LED garantisce un'illuminazione più uniforme e migliora ulteriormente la leggibilità e il comfort visivo.
La principale novità della gamma è Kindle Scribe Colorsoft, che introduce la scrittura e l'evidenziazione a colori. Il dispositivo sfrutta una tecnologia di visualizzazione dedicata e un nuovo motore di rendering per offrire tonalità delicate e riposanti per gli occhi. L'autonomia resta di diverse settimane.
L'IA anche nei Kindle di Amazon: disponibilità e prezzi
Tutti i modelli integrano un taccuino digitale potenziato da strumenti di intelligenza artificiale. Tra le funzioni disponibili figurano Quick Notes, la ricerca intelligente nei quaderni, la creazione di riassunti, il supporto a Google Drive e OneDrive e l'esportazione verso OneNote.
Non mancano 10 colori per la penna, 5 per gli evidenziatori e uno strumento di sfumatura pensato anche per il disegno. Ogni dispositivo include la Penna Premium, pronta all'uso senza bisogno di ricarica o configurazione. Le spedizioni partiranno il 10 giugno. Prezzi di lancio:
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