Amazon rinnova Kindle Scribe e debutta con Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello a colori pensato per lettura, scrittura e creatività

Amazon ha presentato in Italia il completo rinnovamento della linea Kindle Scribe, ampliando la famiglia con tre dispositivi pensati per unire lettura e scrittura in un unico prodotto. La nuova gamma comprende Kindle Scribe di nuova generazione, una variante priva di luce frontale e Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello a colori della serie. Tutti sono disponibili in preordine da oggi, mentre le consegne inizieranno il 10 giugno.

Il nuovo Kindle Scribe è stato riprogettato per offrire un'esperienza più confortevole. Il dispositivo misura appena 5,4 millimetri di spessore e pesa 400 grammi, caratteristiche che lo rendono particolarmente maneggevole. Amazon dichiara inoltre un incremento del 40% nella rapidità di scrittura e nel cambio pagina, grazie a un nuovo chip quad-core e alla tecnologia di visualizzazione Oxide.