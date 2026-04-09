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Amazon termina il supporto ai vecchi lettori ebook Kindle

Amazon ha svelato che a breve termine smetterà di supportare i vecchi modelli di Kindle. Vediamo tutti i dettagli confermati per i lettori ebook.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/04/2026
Un Kindle Scribe tenuto in mano davanti a un tavolo

Amazon, tramite una email inviata ai clienti e ricevuta anche da chi scrive, ha informato che smetterà a breve termine di supportare una serie di modelli della sua linea di lettori ebook Kindle.

Tutti i dispositivi pubblicati prima del 2012 non potranno più accedere al Kindle Store, rendendo quindi impossibile ottenere nuovi contenuti.

I dettagli sui Kindle non più supportati

La data di fine supporto è il 20 maggio 2026: da quel momento sarà possibile unicamente utilizzare libri e altri contenuti già scaricati. Se un vecchio dispositivo dovesse essere annullata la registrazione o le sue impostazioni dovessero essere fatte tornare a quelle di fabbrica, non sarebbe possibile registrarlo di nuovo dopo il 20 maggio.

La mail inviata da Amazon sui dispositivi Kindle
La mail inviata da Amazon sui dispositivi Kindle

La lista dei dispositivi che non saranno più supportati include:

  • Kindle (prima e seconda generazione)
  • Kindle DX
  • Kindle DX Graphite
  • Kindle Keyboard
  • Kindle 4
  • Kindle 5
  • Kindle Touch
  • Kindle Paperwhite (prima generazione)
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Per continuare ad accedere ai propri contenuti si potrà usare un dispositivo più recente, l'app mobile Kindle o Kindle per il Web. "Questi modelli sono stati supportati per almeno 14 anni - alcuni addirittura per 18 anni - ma la tecnologia ha fatto passi da gigante in questo lasso di tempo, e d'ora in avanti questi dispositivi non saranno più supportati", ha dichiarato Jesse Carr, portavoce di Amazon, in un comunicato a TechCrunch. "Stiamo avvisando coloro che li utilizzano ancora attivamente e stiamo offrendo delle promozioni per aiutarli nella transizione verso modelli più recenti".

Nel nostro caso, l'email parla di uno sconto del 20% su dispositivi selezionati e 15€ di credito per comprare ebook, ottenibili dopo l'acquisto di un nuovo modello.

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