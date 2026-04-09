Amazon termina il supporto ai vecchi lettori ebook Kindle

Amazon, tramite una email inviata ai clienti e ricevuta anche da chi scrive, ha informato che smetterà a breve termine di supportare una serie di modelli della sua linea di lettori ebook Kindle.
Tutti i dispositivi pubblicati prima del 2012 non potranno più accedere al Kindle Store, rendendo quindi impossibile ottenere nuovi contenuti.
I dettagli sui Kindle non più supportati
La data di fine supporto è il 20 maggio 2026: da quel momento sarà possibile unicamente utilizzare libri e altri contenuti già scaricati. Se un vecchio dispositivo dovesse essere annullata la registrazione o le sue impostazioni dovessero essere fatte tornare a quelle di fabbrica, non sarebbe possibile registrarlo di nuovo dopo il 20 maggio.
La lista dei dispositivi che non saranno più supportati include:
- Kindle (prima e seconda generazione)
- Kindle DX
- Kindle DX Graphite
- Kindle Keyboard
- Kindle 4
- Kindle 5
- Kindle Touch
- Kindle Paperwhite (prima generazione)
Per continuare ad accedere ai propri contenuti si potrà usare un dispositivo più recente, l'app mobile Kindle o Kindle per il Web. "Questi modelli sono stati supportati per almeno 14 anni - alcuni addirittura per 18 anni - ma la tecnologia ha fatto passi da gigante in questo lasso di tempo, e d'ora in avanti questi dispositivi non saranno più supportati", ha dichiarato Jesse Carr, portavoce di Amazon, in un comunicato a TechCrunch. "Stiamo avvisando coloro che li utilizzano ancora attivamente e stiamo offrendo delle promozioni per aiutarli nella transizione verso modelli più recenti".
Nel nostro caso, l'email parla di uno sconto del 20% su dispositivi selezionati e 15€ di credito per comprare ebook, ottenibili dopo l'acquisto di un nuovo modello.