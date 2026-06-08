Lui non ha paura di GTA 6 e uscirà a novembre 2026

Atari continua a guardare al passato. Dopo l'annuncio della Toy Story Retro Roundup! Collection e di Barbie Rewind, che include un gioco su Barbie del 1994 rimasto inedito, la compagnia ha ora svelato un remaster completo di Godzilla: Destroy All Monsters Melee , il picchiaduro uscito nel 2002 su Nintendo GameCube e Xbox. La parte migliore? Uscirà il 3 novembre 2026 , nel mese di GTA 6, quello che gli altri editori stanno evitando come la peste. Lo potremo giocare su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

I contenuti

La rimasterizzazione di Godzilla: Destroy All Monsters Melee propone una grafica rifatta da zero e include dodici mostri selezionabili, ognuno con mosse personalizzate che spaziano dagli attacchi corpo a corpo ai colpi energetici a distanza, fino a una modalità Rage con attacchi particolarmente devastanti. Le arene non sono semplici sfondi: è possibile interagire con l'ambiente e usare edifici e altri elementi come armi.

Sul fronte multigiocatore, oltre alla cooperativa locale già presente nell'originale, sarà introdotta una modalità online per sfidare avversari in tutto il mondo. Atari segnala anche un sistema di sblocco rivisitato, che consente di ottenere mostri, location e contenuti della galleria nell'ordine preferito.

Chiaramente il riferimento a GTA 6 è ironico, ma nemmeno troppo, visto che gli editori hanno preferito affollare le loro uscite a settembre 2026 invece di affrontarlo a novembre. Forse solo un lucertolone gigante ha la stazza necessaria per dire la sua, a questo punto.