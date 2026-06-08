The Mandalorian and Grogu ha guardato a Star Wars Jedi: Fallen Order per una scena in particolare

Mentre il film The Mandalorian and Grogu è ancora nelle sale, il commento audio del regista Jon Favreau, accessibile tramite l'app TheatersEars, sta rivelando alcuni dettagli curiosi, che sicuramente faranno piacere agli appassionati a tutto tondo della saga Star Wars. Tra i più rilevanti, un collegamento inatteso con il videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order .

Una scena molto apprezzata

Fate attenzione, perché nei paragrafi seguenti daremo delle anticipazioni sui contenuti del film e del gioco. Se non volete averne, non leggete oltre.

Secondo quanto riportato da Laughing Place, gli interni degli AT-AT mostrati nella sequenza d'apertura del film, in cui Din Djarin e Grogu combattono i resti dell'Impero a bordo di tre diversi camminatori, sono stati realizzati prendendo come riferimento visivo proprio Fallen Order. Nel gioco, il protagonista Cal Kestis scala un AT-AT sul pianeta Kashyyyk e lo usa in uno scontro contro le forze imperiali: evidentemente quella scena è piaciuta a chi ha poi realizzato il film.

Non è l'unico punto di contatto tra le due opere: nella base di Adelphi si possono scorgere droidi di tipo BD che girovagano, gli stessi introdotti nel live action nel garage di Peli Motto in The Mandalorian. Quanto al futuro di Cal Kestis, è stato recentemente confermato che la sua storia non è conclusa: un nuovo romanzo dell'universo espanso rivela persino che Luke Skywalker sa che Cal è sopravvissuto all'Ordine 66.