Star Wars Jedi proseguirà? Lucasfilm "ha altre storie di Cal in arrivo"

Nel 2023, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato Star Wars Jedi: Survivor, il secondo capitolo della serie di giochi d'azione e avventura con protagonista Cal Kestis, un padawan sopravvissuto all'Ordine 66 che si ritrova dopo tanti anni a combattere contro l'Impero.
I giocatori si chiedono se ci sarà modo di vedere in azione di nuovo il personaggio e ora arriva una sorta di conferma.
Il commento di Lucasfilm su Cal Kestis di Star Wars Jedi
Un rappresentante di Lucasfilm e Disney ha affermato che "Non si deve mai dire mai. Abbiamo la sua spada laser nel parco a tema. Abbiamo altre storie di Cal in arrivo".
Come avrete già intuito da soli, il modo in cui la questione viene presentata è volutamente ambiguo. Non viene affermato che ci saranno nuovi giochi e non si parla di un tipo di contenuto specifico. Si parla solo di "altre storie" che potrebbero assumere qualsiasi forma, anche un'attrazione di un parco a tema o una puntata di Star Wars Visions, la serie animata antologica disponibile su Disney+.
Ciò detto, un report risalente a gennaio aveva indicato che un nuovo gioco della serie Star Wars Jedi è in realtà in produzione e che potrebbe arrivare alla fine di quest'anno. I precedenti giochi della serie sono stati annunciati e pubblicati nello stesso anno, quindi non è impossibile che ciò avvenga, anche se tre anni sembrano un po' pochi per lavorare a un seguito di questo tipo.
Non ci resta che attendere e scoprire esattamente quali sono i piani di Disney con il personaggio. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di The Mandalorian and Grogu.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.