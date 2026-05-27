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Star Wars Jedi proseguirà? Lucasfilm "ha altre storie di Cal in arrivo"

Dopo alcuni anni dall'uscita di Star Wars Jedi Survivor, si ricomincia a parlare della saga di Electronic Arts e della possibilità di un terzo capitolo. Non ci sono conferme al momento, ma Lucasfilm "ha altre storie di Cal in arrivo".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/05/2026
Cal Kestin in Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor
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Nel 2023, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato Star Wars Jedi: Survivor, il secondo capitolo della serie di giochi d'azione e avventura con protagonista Cal Kestis, un padawan sopravvissuto all'Ordine 66 che si ritrova dopo tanti anni a combattere contro l'Impero.

I giocatori si chiedono se ci sarà modo di vedere in azione di nuovo il personaggio e ora arriva una sorta di conferma.

Il commento di Lucasfilm su Cal Kestis di Star Wars Jedi

Un rappresentante di Lucasfilm e Disney ha affermato che "Non si deve mai dire mai. Abbiamo la sua spada laser nel parco a tema. Abbiamo altre storie di Cal in arrivo".

Come avrete già intuito da soli, il modo in cui la questione viene presentata è volutamente ambiguo. Non viene affermato che ci saranno nuovi giochi e non si parla di un tipo di contenuto specifico. Si parla solo di "altre storie" che potrebbero assumere qualsiasi forma, anche un'attrazione di un parco a tema o una puntata di Star Wars Visions, la serie animata antologica disponibile su Disney+.

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Ciò detto, un report risalente a gennaio aveva indicato che un nuovo gioco della serie Star Wars Jedi è in realtà in produzione e che potrebbe arrivare alla fine di quest'anno. I precedenti giochi della serie sono stati annunciati e pubblicati nello stesso anno, quindi non è impossibile che ciò avvenga, anche se tre anni sembrano un po' pochi per lavorare a un seguito di questo tipo.

Non ci resta che attendere e scoprire esattamente quali sono i piani di Disney con il personaggio. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di The Mandalorian and Grogu.

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