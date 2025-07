Star Wars Jedi: Survivor è al suo minimo storico su Amazon, prezzo più che dimezzato

Su Amazon, oggi, è tempo di occasioni grazie ad una promozione molto allettante e interessante su Star Wars Jedi: Survivor, lo sconto prevede un risparmio del 55% sulla versione PS5 del gioco che a sua volta viene venduta a soli 19,90€ Si tratta del minimo storico su Amazon. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link o accendo al prodotto sfruttando il box qui in basso: Star Wars Jedi: Survivor è il secondo capitolo che segue le vicende narrate in "Fallen Order" che si presenta con una struttura diversa e ampliata rispetto al primo gioco. Il protagonista, anche in questo caso, sarà Cal Kestis che, se nel primo titolo era un giovane Jedi inesperto, ora sarà molto più maturo e forte.

Star Wars Jedi: Survivor, continua il viaggio di Cal

Il sistema di combattimento cinematografico torna con una serie di arricchimenti e nuove abilità della Forza e da inediti stili di combattimento con la spada laser. Scegli il tuo stile, adatta la tua strategia in base ai nemici e combatti con precisione e fluidità in battaglie epiche e adrenaliniche. La varietà di stili ti permetterà di personalizzare il tuo approccio al combattimento come mai prima d'ora. Preparati a esplorare nuovi pianeti e confini, ognuno ricco di biomi diversi, sfide ambientali e nemici unici. La galassia sarà viva e imprevedibile.