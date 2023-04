In tal senso, abbiamo scritto questa recensione di Star Wars Jedi: Survivor dividendoci tra il nostro amore per la galassia lontana lontana di George Lucas e quello per i videogiochi, immaginando una formula che potesse rivolgersi a un potenziale lettore che non necessariamente ha interesse per il marchio. La domanda, quindi, è solo una: Star Wars Jedi: Survivor è un buon videogioco d'avventura?

Scacciata la maledizione che gravava sui videogiochi di Star Wars con l'ottimo Jedi: Fallen Order , in un momento in cui l'asticella qualitativa si è alzata anche grazie a loro, i ragazzi di Respawn Entertainment si sono trovati ad affrontare una sfida ancora più difficile: fare meglio. Survivor arriva dopo poco più di due anni, direttamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e su PC. Niente versioni cross-gen a giustificare alcunché, questa volta, e una risma di titoli usciti e in uscita con cui confrontarsi in uno spietato duello all'ultimo frame. Nel frattempo, però, il marchio è cambiato. Anzi, è cambiata la percezione che il pubblico, grande e piccolo, ha di Star Wars: tra romanzi, fumetti, film e serie TV che un po' convincono e un po' no, diventa sempre più complicato trovare la quadra e accontentare tutti.

Una storia lontana lontana

Dagan Gera è un Jedi dell'Alta Repubblica e Rayvis il Gen'Dai è il suo braccio destro in Star Wars Jedi: Survivor

Partiamo subito da un presupposto che probabilmente tranquillizzerà i giocatori che hanno completato Fallen Order e non vedevano l'ora di scoprire come sarebbe continuata la storia di Cal Kestis e dei suoi amici sulla Stinger Mantis: no, per comprendere la trama di Survivor non dovete leggere il romanzo prequel Cicatrici di battaglia né farvi un'abbuffata di libri e fumetti sull'Alta Repubblica e, se vi siete dimenticati cos'è successo nel primo titolo di Respawn, potete sempre lanciare il comodo videoriassunto nella schermata principale del nuovo gioco. Naturalmente sarebbe molto meglio aver giocato in prima persona Fallen Order, perché Survivor lavora moltissimo sui personaggi già stabiliti e sui rapporti che hanno costruito nel capitolo iniziale.

Per inciso, Cicatrici di battaglia è praticamente del tutto ignorato dalla narrativa del gioco, che si limita a menzionare di sfuggita l'incidente in cui Greez ha perso un braccio, glissando bellamente sul resto del racconto.

Il discorso è un po' diverso per quanto riguarda le nozioni sull'Alta Repubblica. Per mesi abbiamo analizzato i trailer di Survivor, ipotizzando che l'uomo senza un braccio nella vasca di bacta fosse un Jedi dell'Alta Repubblica solo per gli indumenti che indossava in una scena. È saltato fuori che quell'uomo appartiene veramente all'Alta Repubblica: si chiama Dagan Gera, e Cal lo risveglia involontariamente mentre esplora le antiche rovine su Koboh all'inizio del gioco. Gera era un Jedi ossessionato dall'idea di raggiungere Tanalorr, un leggendario pianeta nascosto nell'impraticabile Abisso di Koboh, e per questo motivo si era ribellato all'Ordine che aveva preferito spostare tutta la sua attenzione sulla minaccia dei Nihil e del Grande Disastro che stava martoriando la galassia.

Nihil, Grande Disastro, Faro Starlight, parole che suoneranno estranee a chi non ha affondato gli artigli nel progetto multimediale dell'Alta Repubblica che Disney e Lucasfilm stanno conducendo da qualche anno e che interessa soprattutto l'editoria sotto forma di libri e fumetti, ma che presto arriverà anche in TV con la serie The Acolyte. Fortunatamente nessuna di esse incide in modo significativo sulla trama e sulla caratterizzazione dei personaggi, affidata a cinematiche e dialoghi che fanno solo vaghi riferimenti all'era dell'Alta Repubblica. Se si vuole approfondire, ogni evento o scansione arricchisce la Banca dati di informazioni che contestualizzano tutto meglio, ma che restano perfettamente trascurabili. In questo senso, Respawn ha fatto un lavoro discreto: da una parte, è lodevole che finalmente si cominci a integrare l'Alta Repubblica nell'immaginario generale di Star Wars; dall'altra, forse è proprio per questo che si ha una strana sensazione di forzatura, come se Lucasfilm avesse obbligato il director Stig Asmussen a infilare l'Alta Repubblica nella narrativa per fargli un po' di pubblicità, ma alla fine se fosse stata un'epoca diversa o una qualunque altra civiltà aliena, nulla sarebbe cambiato. La colpa è anche un po' degli sceneggiatori, che a nostro avviso non sono riusciti a caratterizzare davvero bene il personaggio di Gera.

Gera, infatti, è il principale antagonista della storia. Risvegliatosi in un'epoca in cui l'Ordine non esiste più e un Impero soggioga la galassia, il Jedi decide di riprendere la ricerca di Tanalorr insieme ai Predoni del Caos, una banda di anonimi ceffi che si sono appropriati della tecnologia Separatista - e questo spiega la presenza dei droidi risalenti alle Guerre dei Cloni - e che segue gli ordini di un Gen'Dai corazzato che risponde al nome di Rayvis. Per assurdo, un personaggio come Rayvis, che è una specie di scagnozzo con una manciata di dialoghi, ci è apparso sensibilmente più incisivo di Dagan Gera.

Bode Akuna è un mercenario che lavora per Saw Gerrera: farà amicizia con Cal su Coruscant.

Per questo motivo, superato il frenetico, ma lineare prologo su Coruscant e raggiunto il pianeta Koboh, la nuova avventura di Cal Kestis rallenta gradualmente, assumendo contorni che ricordano quelli del precedente Fallen Order: sulle orme di Gera, Cal esplorerà Koboh e poi Jedha in cerca di alcuni manufatti e strada facendo riunirà i suoi vecchi compagni mentre prova a capire se può esserci altro nella sua vita oltre alla lotta contro l'Impero.

Senza gli Inquisitori a ridargli la caccia e con l'Impero ridotto ad antagonista secondario, Survivor sembra una stagione di The Mandalorian: Cal esplora nuovi mondi e culture insieme al suo Baby Yoda, il sempre adorabile BD-1, mentre passa da un MacGuffin all'altro. Andando a tutta birra, senza esplorare o cercare i contenuti opzionali, Survivor si completa probabilmente in circa venticinque ore. Noi ne abbiamo impiegate trentadue, dedicandoci a una buona parte dei contenuti secondari e con molti altri ancora da scoprire, ma se due terzi dell'avventura sono paragonabili a The Mandalorian, l'ultimo atto è molto più in stile Andor.

Il senatore di Utapau ha un ruolo decisamente marginale

Il paragone televisivo può sembrare azzardato, ma ha senso. The Mandalorian è sempre stato un divertissement, uno show incentrato sul fanservice con una trama che sembra un pretesto. I primi due atti di Survivor fanno esattamente la stessa cosa. Andor, invece, si è guadagnato il favore della critica e del pubblico per una scrittura di livello che abbandona gli stereotipi da favola space fantasy per abbracciare una narrativa matura e concreta: abbiamo appena descritto l'ultimo atto di Survivor.

A un certo punto dell'avventura, infatti, la narrativa fa una brusca impennata e i temi tanto cari a Star Wars che mancavano nelle prime ore, per lasciare il posto a una storia più contenuta e circoscritta, tornano con prepotenza alla ribalta in un'emozionante montagna russa che trascina fino a un ottimo epilogo, aperto e chiuso al tempo stesso. Abbiamo particolarmente apprezzato la prospettiva più matura e umana, nonché l'importanza dedicata all'introspezione e ai rapporti che i personaggi hanno costruito nel corso di due giochi, e che rendono ogni momento in loro compagnia decisamente speciale: Greez, Merrin, Cere e soprattutto il nuovo arrivato, Bode Akuna, sono comprimari credibili e convincenti. Il merito è anche del doppiaggio in italiano, davvero superlativo a tutto tondo, e delle musiche di Stephen Barton, che rievocano - e qualche volta usano - i famosissimi spartiti di John Williams senza sbagliare un colpo.