Microsoft e Activision, Michael Pachter indica una possibile soluzione per l'acquisizione

L'analista Michael Pachter ha indicato una possibile soluzione per l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft: a suo avviso la casa di Redmond potrebbe modificare il Game Pass e fare in modo che non includa contenuti di Activision nel Regno Unito finché non avrà provveduto a soddisfare tutte le richieste della CMA.

Di fronte a una situazione del genere l'antitrust inglese si troverebbe per forza di cose a dover acconsentire all'operazione, ma un appello in merito al blocco dell'acquisizione potrebbe richiedere anche tre anni. Pachter, ad ogni modo, si aspetta una vittoria finale di Microsoft.

"Il Regno Unito sta proteggendo servizi che attualmente non esistono: dà per scontato che piattaforme non ancora nate abbiano più probabilità di avere successo rispetto alle possibilità che Call of Duty fallisca, il che si pone come un'assunzione errata. A dieci anni da oggi Call of Duty potrebbe anche non essere più il fenomeno che è oggi."

Si moltiplicano insomma le perplessità in merito alla decisione annunciata oggi dalla CMA, basata sulla posizione predominante di Microsoft all'interno di un mercato, quello del cloud, che di fatto non interessa ai principali competitor dell'azienda, Sony e Nintendo, e da cui altre compagnie sono uscite, vedi Google.