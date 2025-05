L'FTC si arrende e abbandona la causa contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard

Dopo circa tre anni di lotta serrata, l'FTC ha infine deciso di abbandonare la causa legale contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard, arrendendosi di fatto di fronte al fatto che ormai è peraltro compiuto già dal 2023 in termini ufficiali.

La Federal Trade Commission americana aveva manifestato la volontà di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft già all'epoca dell'annuncio di questa, risalente al gennaio 2022. Trattandosi di una maxi-acquisizione da 68,7 miliardi di dollari, questa è stata ovviamente posta all'attenzione dell'ente federale, che ha riscontrato rischi di monopolio.

Per alleggerire tali rischi, data la preoccupazione manifestata anche da altri organi come la corrispondente CMA del Regno Unito, Microsoft ha deciso delle limitazioni e concessioni, come gli accordi fatti per portare i giochi Activision su altre piattaforme come quelle Nintendo e lo spostamento della gestione dei servizi in cloud verso Ubisoft in UK, alleggerendo in questo modo la sua posizione.