Activision Blizzard è ora parte di Xbox: Microsoft annuncia l'acquisizione dell'editore

Con un messaggio firmato direttamente da Phil Spencer , CEO di Microsoft Gaming, Xbox saluta dunque l'ingresso dei team di Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Studios: "Amiamo i giochi, giochiamo, creiamo titoli e sappiamo bene cosa significhi il gaming per noi come individui e comunità", ha scritto Spencer, "E oggi, diamo ufficialmente il benvenuto ad Activision Blizzard e ai suoi team all'interno di Xbox".

Con il via libera dato dalla CMA britannica , non restavano ulteriori ostacoli alla procedura e le voci puntavano infatti su un annuncio per questa settimana per l'operazione di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Il messaggio di benvenuto di Phil Spencer

Phil Spencer, capo di Xbox

Microsoft ha pubblicato anche un trailer in occasione dell'annuncio, segno evidente che la questione era ormai pronta per essere comunicata in via ufficiale e si aspettava solo il via libera della CMA, giunto a breve distanza da quello dell'UE che confermava la posizione positiva già espressa in precedenza.

Da tanto tempo ammiro il lavoro di Activision, Blizzard e King e l'impatto che hanno avuto sui giochi, sull'intrattenimento e sulla cultura pop", scrive inoltre Spencer nel messaggio, "Che si tratti di notti passate a giocare la campagna di Diablo IV con gli amici dall'inizio alla fine, di riunire tutta la famiglia nella sala giochi per la serata settimanale dedicata a Guitar Hero o di fare una striscia epica di Candy Crush, alcuni dei miei momenti di gioco più memorabili sono nati dalle esperienze create dai loro studi. È incredibile dare il benvenuto a Xbox a team così leggendari".

"Come un unico team impareremo, innoveremo e continueremo a mantenere la nostra promessa di portare la gioia e la comunità del gioco a più persone", riferisce inoltre il capo di Xbox, specificando che l'acquisizione è rivolta a creare un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di far lavorare ognuno al meglio.

Spencer ha inoltre ribadito la volontà di portare "più giochi a più persone", riferendo di voler continuare a fornire titoli e supporto a tutte le piattaforme dove i giochi Activision Blizzard sono già presenti.