Negli ultimi anni le avventure di Sonic the Hedgehog hanno alternato costantemente lo stile di gioco, cercando di puntare ogni volta ad un pubblico abbastanza preciso. Pensate a Sonic Mania, che riportava alle origini della serie anche visivamente, innovando al tempo stesso quanto più possibile meccaniche, situazioni e personaggi stessi. E poi c'è Sonic Frontiers: quale esempio migliore dello sperimentalismo in tre dimensioni, addirittura con l'adozione di quello che può essere considerato un buon compromesso tra i livelli standard e quelli a mondo aperto? Il caso di Sonic Superstars è a propria volta peculiare. La scelta questa volta è ricaduta sul 2.5D, cioè su un mondo di gioco fondamentalmente in tre dimensioni, ma dalla progressione orizzontale, come nel primissimo capitolo per Mega Drive. Al tempo stesso, l'ambizione di SEGA non può essere messa in discussione, non solo per il numero molto elevato di livelli, ma per l'inserimento di potenziamenti inediti legati agli Smeraldi di Caos e addirittura della modalità multigiocatore, da fruire in locale e online. Anticipando quanto state per leggere, possiamo già confermare di esserci ritrovati alle prese - e ciò ci ha sorpresi in positivo - con un platform ricco di idee, longevo e curato, tale da riconfermare quella filosofia di fondo che ancora oggi rende l'originale Sonic the Hedgehog un titolo divertentissimo senza snaturarlo con trovate fuori contesto (che avevano un po' fiaccato Sonic Frontiers). La recensione di Sonic Superstars chiarirà meglio tutti questi aspetti.

La trama di Sonic Superstars: salvare le Northstar Island Sonic sarà anche il protagonista, ma non l'unico personaggio di Sonic Superstars Le premesse narrative di Sonic Superstars sono quelle di sempre. L'ostinatissimo Dr. Eggman ha ordito l'ennesimo piano per la conquista del mondo; nello specifico, questa volta è interessato a un luogo completamente nuovo, noto come Northstar Island. Dal momento che di solito le sue invenzioni non bastano per arrestare il contrattacco di Sonic e compagnia, ha pensato bene di farsi affiancare da Fang il cacciatore di taglie (un jerboa) e dalla misteriosa Trip, della quale in verità nessuno dei due cattivi appena menzionati sa poi moltissimo, anche per via dell'armatura improvvisata che la ricopre. Il modus operandi di Eggman, negli anni, ha subito minime modifiche. Anche questa volta ha messo le mani sui Chaos Emerald, rompendo l'equilibrio del mondo di origine, e sugli animaletti locali, costringendoli a combattere per lui sotto forma di robot aggressivi (da questo punto di vista si segnalano graditi ritorni "aggiornati" dal passato, come i granchi e i pipistrelli, ma anche nemici inediti e molto particolari). Compito di Sonic, Tails, Knuckles e Amy - ci sono davvero tutti - sarà quello di salvare gli animaletti, sconfiggere le creazioni ostili dello scienziato, e riportare la pace. E ci vorrà anche un po', perché l'avventura principale questa volta supera tranquillamente le venti ore, tra livelli, mondi secondari, medaglie e oggetti personalizzabili. Alcuni livelli di Sonic Superstars chiaramente sono pensati per i nostalgici La formula di Sonic Mania sembra aver segnato un precedente importante: anche in Sonic Superstars è difatti possibile giocare con uno dei quattro eroi principali, ognuno dotato di poteri unici: Sonic possiede lo scatto ed è ovviamente il volto più importante, ma è impossibile negare che il volo di Tails, la planata e arrampicata di Knuckles e infine il doppio salto di Amy, con tanto di martellone gigante per colpire i nemici, possano tornare decisamente inutili. Dipende dalle situazioni, e dipende dai livelli, ma nel complesso - e nel loro essere comunque molto guidati affinché il giocatore utilizzi strumenti precisi in momenti diversi - questi ultimi sono stati pensati affinché la progressione non risulti né troppo complessa né troppo facilitata, a prescindere dal protagonista scelto.

Tante nuove idee: smeraldi, poteri e… frutti I quattro protagonisti di Sonic Superstars (il multiplayer in locale ringrazia) Se la possibilità di giocare impersonando il proprio eroe preferito non è una novità specifica di Sonic Superstars, c'è molta altra carne al fuoco a giustificare la natura di "nuovo titolo principale" all'interno del franchise. A cominciare dall'ottenimento e dall'utilizzo degli Smeraldi del Caos: fin dai primi livelli, tutto appare riconoscibile e familiare - colline e prati, soliti mostri, velocità a tratti incontrollabile, ponti, anelli da raccogliere. Poi si entra nel primo anello gigantesco, accedendo alla sequenza bonus finalizzata all'ottenimento dello smeraldo (ricordiamo che ne è disponibile uno per ogni area). Ecco, labirinti e corse cedono ora il passo a un minigioco a base di liane energetiche e punti d'appoggio, in cui sostanzialmente Sonic deve comportarsi un po' come Spiderman quando dondola tra i grattacieli, fino ad acciuffare lo Smeraldo prima che scada il tempo (e se nel frattempo riesce a raccogliere anche qualche anello, male non fa). Cadere nel vuoto equivale al game over, naturalmente; ma ci sono anche degli oggetti che garantiscono il turbo, permettendo di avvicinarsi in fretta alla sfuggente pietra preziosa. Ora, se si trattasse di un titolo del passato il discorso terminerebbe qui, perché gli Smeraldi sono sempre serviti da collezionabili e per sbloccare finali segreti e le super trasformazioni; ma il loro impatto sul gameplay è stato ad oggi limitato o contestualizzato. In Sonic Superstars non è più così, perché ogni gemma sblocca un potere, e i poteri possono essere utilizzati da tutti i personaggi, in tutti i livelli, in (quasi) qualsiasi momento. Esempio rapido: il primo Smeraldo blu permette di creare delle copie del protagonista in uso, per attaccare tutti i nemici a schermo; quello viola consente di vedere piattaforme invisibili, da utilizzare per proseguire o accedere ad aree segrete. Si attivano con una sorta di piccolo menù delle abilità, richiamabile con l'analogico destro su PlayStation 5. Utilissimi soprattutto contro i boss, i poteri si consumano dopo appena un utilizzo: per ricaricarli bisogna raggiungere lo storico palloncino checkpoint e farlo girare. Alcune sequenze multigiocatore di Sonic Superstars sono adrenaliniche Qualcuno potrebbe storcere il naso per questa introduzione, pensando: "ai miei tempi con Sonic si correva e si prendevano gli anelli, non c'erano questi trucchetti". Ma il bello è proprio che Sonic Superstars non ne abusa: li introduce, spiega in che modo influiscono sull'avanzamento, e poi sta al giocatore decidere se aggiungerli alle proprie possibilità o ignorarli per tutta la partita. D'altro canto, proprio ciò dimostra anche che, in fondo, si tratta di un'introduzione sì vistosa ma della quale i futuri capitoli potranno fare tranquillamente a meno senza troppe conseguenze. Né si tratta dell'unica novità: dalla mappa principale è possibile accedere a dei livelli bonus il cui unico obiettivo e accumulare quanti più anelli e medaglie possibili. Il costo di accesso consiste in un frutto, e la frutta - vero e proprio nuovo oggetto degno di nota - si ottiene al completamento di ogni mondo, al momento di liberare gli animaletti. Ma serve fortuna, perché il tutto è affidato a una fastidiosa "roulette russa": se esce il verde beccate il frutto, col rosso una delusione.

Qualche osservazione sulla modalità multigiocatore I livelli del circo di Sonic Superstars vi faranno impazzire, come sempre Le novità principali di Sonic Superstars consistono in aggiunte ben identificabili alla formula tradizionale. Sarebbe ozioso insistere nella descrizione dettagliata dei livelli, molti simili nell'impostazione a quanto offerto mille altre volte, in passato, dai Sonic 2D - con l'introduzione, comunque, di spunti nuovi, quali liane rimbalzanti, trenini malefici, bolle per spostarsi sott'acqua e altre idee che vi lasciamo il piacere di scoprire da voi. Al netto di questi aspetti, senza dubbio positivi, spicca di più però l'inedita modalità multigiocatore dalle varie sfaccettature. Primo: in locale fino a quattro giocatori possono affrontare assieme la modalità storia; ed è un bel "plus", se avete amici e sufficienti controller a disposizione. Secondo: c'è anche una modalità battaglia, curiosa e corposa, benché un po' meno convincente rispetto a tutto il resto nella gestione delle meccaniche. Questa, va detto, può essere affrontata non solo in locale (anche da soli, contro la CPU) ma anche online, con più di dieci giocatori provenienti da tutto il mondo. L'offerta consiste in una serie di tre sfide differenti - sopravvivenza, battaglia e accumulo di stelle - al termine delle quali i punteggi vengono sommati per proclamare il vincitore. L'idea è divertente, e permette di trascorrere qualche ora di sana competizione, ma qui il level design regredisce alle soglie della sufficienza e in generale tutto comincia a diventare molto casuale e confusionario. Più lineare e sensata la possibilità di rigiocare ogni livello nella modalità sfida a tempo, con tanto di classifica online condivisa. Non sottovalutate i boss di Sonic Superstars, perché possono farvi molto male In tutto questo, l'introduzione delle medaglie si rivela fondamentale per le possibilità di personalizzazione di Sonic Superstars. Nascoste sia nei livelli standard che bonus, le medaglie permettono di acquistare nel negozio vari pezzi con cui creare da zero il proprio personaggio, un robottino da utilizzare nella modalità multiplayer in locale o online. In effetti ogni singolo pezzo costa abbastanza, e questo significa che dovrete accumularne davvero tante prima di completare il set di vostro interesse; un utile incentivo alla rigiocabilità.