Sonic Superstars per PC, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation è in forte sconto su Amazon Italia

Sonic Superstars è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 57% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che non si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma, anche se la differenza rispetto al minimo storico è minima e varia da versione a versione; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 59,99€.

Che gioco è Sonic Superstars

Parliamo di un gioco di piattaforme 2D. Sonic Superstars permette di interpretare vari personaggi storici della serie, come Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose. Non vi sorprenderà poi scoprire che il gruppo di eroi dovrà usare le proprie abilità per sconfiggere il Dr. Eggman, nel mentre esplorano ad alta velocità una serie di livelli 2D.

Possiamo anche attivare il potere degli Smeraldi del Caos, per moltiplicare i personaggi, risalire le rapide, trasformare i nostri eroi e non solo. Inoltre, si può giocare sia da soli che in modalità cooperativa fino a 4 giocatori in locale.