Sonic Superstars è stata una delusione, dice il presidente di SEGA

Sonic Superstars è stata una delusione: parola di Shuji Utsumi, presidente di SEGA, che nel corso di un'intervista non ha esitato a fornire questa ben poco edificante descrizione del gioco, pubblicato lo scorso anno.

"Sonic Superstars si è rivelato essere una delusione, considerando i risultati che abbiamo ottenuto", ha detto Utsumi. "Stavolta però abbiamo Sonic X Shadow Generations e il nuovo film di Sonic, dunque stiamo spingendo tutto in ottica transmediale."

"I film e i giochi devono lavorare insieme in maniera armonica perché le cose funzionino al meglio, ma il fulcro dell'esperienza restano i giochi: devono essere davvero ottimi, altrimenti l'effetto transmediale viene perduto."

"In tal senso, Sonic X Shadow Generations è davvero un buon titolo, direi anche un titolo eccellente dal punto di vista dell'azione. Tuttavia, a partire dal prossimo anno porteremo tutto al livello successivo, come potrete scoprire durante i The Game Awards."