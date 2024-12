I giocatori di Helldivers 2 hanno completato il nuovo Ordine Maggiore all'ultimo secondo

Come detto, è stata una lotta senza esclusione di colpi che si è conclusa a pochi minuti dalla sconfitta : circa dieci, per la precisione, prima che l'invasione raggiungesse il livello di difficoltà 96, diventando a quel punto difficilmente gestibile.

I nuovi utenti che si sono uniti alla battaglia hanno insomma contribuito in maniera decisiva alla riuscita della missione, ottenendo le ambite ricompense promesse dal Comando della Super Terra, nello specifico cinquanta medaglie e uno stratagemma per il veicolo Fast Recon.

L'ultimo incarico, assegnato a sorpresa nel corso dei The Game Awards 2024, ha appunto segnato il debutto dell'attesa fazione nemica ma è stato portato a termine con successo unicamente grazie al recente rilancio dello sparatutto di Arrowhead Game Studios su Steam.

I giocatori di Helldivers 2 hanno completato il nuovo Ordine Maggiore e sono riusciti a farlo quando mancavano ormai pochi minuti al fallimento, combattendo senza sosta per quarantotto ore al fine di respingere l'invasione di Calypso da parte degli Illuminati.

L'aggiornamento ha funzionato

Come riportato nei giorni scorsi, l'aggiornamento Omens of Tyranny di Helldivers 2 è effettivamente riuscito ad attirare nuovi giocatori, con oltre un milione di utenti che si sono uniti alle truppe per affrontare gli Illuminati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La nuova fazione è scomparsa dalle scene dopo la sconfitta, ma è chiaro che si tratta di una ritirata momentanea prima di un nuovo, feroce attacco che non mancherà di ricompattare l'ampia e appassionata community di Helldivers 2.