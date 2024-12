Helldivers 2 ha ricevuto un aggiornamento maggiore: è veramente servito per attirare i fan? Vediamo i numeri

Helldivers 2 è stato per certo uno dei giochi di maggior successo dell'anno, di sicuro per Sony Interactive Entertainment, e con l'arrivo della fine del 2024 sta continuando a spingere per rimanere sulla cresta dell'onda. In che modo?

Come visto ai The Game Awards 2024, Arrowhead Game Studios ha mostrato e subito reso disponibile un nuovo aggiornamento maggiore, intitolato Omens of Tyranny (letteralmente Presagi di tirannia). Queste novità però hanno veramente avuto un qualche tipo di impatto sui risultati del videogioco?