Helldivers 2 sarà disponibile su Xbox Game Pass? Gli sviluppatori rispondono in maniera chiara

Nonostante questo, si tratta anche di un titolo che ha ottenuto fin qui un grande successo commerciale, ed è peraltro un gioco molto particolare per un motivo preciso: sarebbe praticamente il primo titolo in assoluto pubblicato direttamente da PlayStation su Xbox .

In effetti, Helldivers 2 ha le caratteristiche per essere un ottimo gioco da Game Pass: è un multiplayer online con micro-transazioni, che dunque potrebbe giovare dall'arrivo diretto su una piattaforma in abbonamento che ha già milioni di giocatori pronti a lanciarvisi dentro, ed è un port piuttosto tardivo di un titolo già uscito su PC e PS5.

Ogni volta che un gioco viene annunciato per Xbox Series X|S emerge sempre l'interrogativo sul fatto che questo venga distribuito attraverso Game Pass , e lo stesso è capitato ovviamente anche a Helldivers 2 , considerando peraltro la sua possibile affinità con il programma, ma la risposta degli sviluppatori è arrivata forte e chiara, ed è un "no".

Un caso molto particolare

L'insieme di questi fattori rende veramente poco probabile un suo arrivo diretto su Game Pass, nonostante qualcosa di simile si sia già visto in precedenza con l'approdo di MLB The Show su Xbox, che venne effettivamente lanciato al day one direttamente su Game Pass.

Gli accordi in quel caso erano però diversi, e il gioco non era pubblicato direttamente da Sony come in questo caso, cosa che rende probabilmente più difficile un suo approdo diretto sul servizio in abbonamento rivale.

In ogni caso, il team Arrowhead Studios ha chiarito in maniera netta la questione su Discord: rispondendo a un utente che riferiva "sono abbastanza sicuro che sia stato confermato come in arrivo su Game Pass", il portavoce di Arrowhead ha riferito "Assolutamente no. Non ci sono piani di portarlo su Game Pass".

Ovviamente non è detto che non ci arrivi in seguito, anche se le possibilità non sembrano moltissime, ma intanto è certo che, al lancio su Xbox Series X|S fissato per il 26 agosto, Helldivers 2 sarà distribuito come titolo standard a pagamento, al prezzo di 39,99€.