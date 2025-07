Phil, dobbiamo parlare. L'idea che il CEO di Microsoft Gaming sia anche un appassionato videogiocatore l'ho sempre molto apprezzata, e non sono sicuramente il solo. Mi sono fatto di te l'idea di una persona perbene, che ci tiene al proprio staff e ai propri dipendenti, che ha lottato con tutte le sue forze per rovesciare una situazione che non poteva essere rovesciata.

Ribadiamolo: Don Mattrick aveva fatto un disastro con Xbox One e sei subentrato per recuperare il recuperabile, ma come tu stesso hai ammesso quella con PS4 è stata la generazione peggiore che si potesse perdere per via del consolidamento delle librerie digitali: un motivo concreto e validissimo per non cambiare piattaforma di riferimento, virtualmente mai più.

Via Kinect con la scusa della "libertà di scelta" (ma tagliando istantaneamente qualsiasi supporto alla periferica), hai provato a rilanciare Xbox One lavorando sul prezzo e sui giochi, puntando anche ad attaccare Sony sul fronte della retrocompatibilità per dare vita a una tecnologia che da questo punto di vista è ancora un entusiasmante riferimento per gli appassionati.

Visto che però i titoli tripla A che ti fanno svoltare non te li puoi inventare da un giorno all'altro, specie se chi ti ha preceduto non ha investito in tal senso, ti sei trovato a dover fare una scommessa parecchio rischiosa, quella del Game Pass, e a otto anni di distanza, con gli abbonati che non aumentano e le vendite hardware men che meno, mi pare chiaro che tu non l'abbia vinta.