La pagina Steam di Hollow Knight Silksong ha ricevuto 7 update sospetti in pochi giorni e i fan si scatenano

Sappiamo bene che l'attesa per Hollow Knight: Silksong abbia raggiunto livelli difficilmente sostenibili, dunque non stupisce il fatto che 7 aggiornamenti sospetti alla pagina di Steam del gioco abbiano scatenato i fan che sono ormai convinti di un annuncio vicino, e forse una data di uscita a portata di mano.

In quest'ultimo periodo i fan in attesa di notizie si sono concentrati sugli aggiornamenti rilevati nel backend di Steam alla pagina dedicata al gioco, che vengono rilevati e riportati con regolarità attraverso SteamDB: si tratta di modifiche che possono non significare assolutamente nulla ma che potrebbero anche indicare dei movimenti importanti per il gioco, in previsione di annunci o comunicazioni specifiche.

In effetti, in seguito ai movimenti emersi di recente in background abbiamo avuto, quantomeno, alcuni aggiornamenti delle pagine ufficiali sugli store e anche a una finestra d'uscita ufficiale data da Team Cherry, oltre a una strana e fugace apparizione del gioco in occasione della presentazione del ROG Xbox Ally.