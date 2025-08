Hollow Knight Silksong sarà all'Indie World di Nintendo? Pare che dobbiate perdere subito le speranze

Domani, 7 agosto 2025, andrà in onda il Nintendo Indie World Showcase ovvero, come è facile capire anche solo dal nome, una evento di presentazione per i videogiochi indipendenti che sono in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Quando potrebbe arrivare il prossimo annuncio di Silksong

L'informazione arriva da SwitchForce, che è la persona che aveva svelato in anticipo l'arrivo dell'annuncio di questo evento: in altre parole al momento è una delle fonti più affidabili riguardo a ciò che possiamo aspettarci dal Nintendo Indie World Showcase.

SwitchForce afferma che Hollow Knight Silksong "non è in considerazione" per l'evento e più in generale non si aspetta che il metroidvania sia destinato a uno show di questo tipo, perché è troppo importante per l'Indie World.

Secondo la fonte, Silksong si farà vedere alla Gamescom, considerando anche che avrà una demo disponibile per i partecipanti alla fiera. Ha aggiunto che "un sacco di marketing si è spostato verso Xbox" e la ventura console portatile di Microsoft e ROG, la Xbox Ally, sarà una delle piattaforme usate per pubblicizzare il gioco.

Ovviamente anche queste sono solo speculazioni, ma anche noi crediamo più probabile che un gioco importante come Hollow Knight Silksong non desideri apparire in un piccolo evento da 15 minuti per gli indie di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.