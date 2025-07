Xbox ROG Ally e Ally X hanno prezzo e data di prenotazione in un nuovo report

Non "ufficialmente", ma i leak e i rumor sono sempre più frequenti e ora una fonte nota e molto credibile - billbil-kun - ha indicato i dettagli sul dispositivo.

Le console portatili sono sempre più apprezzate (avevano mai smesso di esserlo?) e anche Microsoft lo sa bene e infatti ha svelato la sua nuova linea di prodotti in collaborazione con ASUS a inizio giugno. Parliamo ovviamente di Xbox ROG Ally e Ally X , di cui non conosciamo ufficialmente prezzi e data di uscita.

Data di prenotazione e prezzo in euro di Xbox ROG Ally e Ally X

Secondo billbil-kun, Xbox ROG Ally costerà 599€, mentre Xbox ROG Ally X costerà 899€: si tratta delle stesse cifre che erano emerse da un rivenditore spagnolo autorizzato di ASUS e non si tratta quindi di una grande novità, quanto più di una conferma.

Viene però aggiunto che il 20 agosto Microsoft darà il via alle prenotazioni di Xbox ROG Ally e Xbox ROG Ally X. Non si tratta di una data a caso, inoltre, visto che in tale giorno ci sarà una diretta (alle 15.00 ora italiana) con un segmento dedicato proprio a questi nuovi dispositivi.

Pare quindi credibile che in tale momento Microsoft confermerà ufficialmente i prezzi, darà qualche dettaglio aggiuntivo sul dispositivo e soprattutto indicherà la data di uscita, che secondo le voci dovrebbe essere fissata per ottobre, avviando così le prenotazioni.

Sappiamo infine che ROG Ally Xbox permetterà di giocare alle esclusive PlayStation uscite su PC.