ROG Ally Xbox permetterà di giocare alle esclusive PlayStation uscite su PC

Sicuramente non vi sarà sfuggita la presentazione del ROG Xbox Ally avvenuta durante il recente Xbox Showcase 2025. Si tratta sostanzialmente di un PC ibridato con una console portatile, alla stregua di Steam Deck, che girerà usando Windows 11. Ancora non sappiamo data e prezzo dell'hardware, ma l'annuncio della compatibilità con i maggiori negozi digitali per PC, come Steam o Epic Games Store, ha fatto capire che ci potremo giocare anche alle esclusive PlayStation disponibili per la piattaforma, come gli ultimi God of War, The Last of Us Parte I e Parte II, Horizon Zero Dawn e Forbidden West e tutti gli altri ancora.