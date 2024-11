Sapete cos'è un'Xbox? Microsoft ha lanciato una campagna per spiegare che non si parla più solo di console

Una delle immagini della campagna è particolarmente esplicativa in tal senso, perché mostra diversi oggetti, definendo quali sono e quali non sono un'Xbox. Naturalmente Xbox Series X lo è , ma lo sono anche un laptop, un PC handled, un televisore smart, un telefono, un visore VR, un Fire TV di Amazon e Xbox Series S. Non lo sono una scatola di cibo giapponese o la lettiera di un gatto.

Microsoft ha lanciato una campagna marketing per spiegare al mondo cos'è un'Xbox . In che senso, vi starete chiedendo? Semplicemente la casa di Redmond vuole chiarire una volta per tutte che quello Xbox non è più soltanto un marchio legato a delle console, ma che si può giocare con Xbox su qualsiasi apparecchio compatibile dotato di schermo.

Microsoft fa chiarezza

Naturalmente c'è anche uno spot a chiarire ancora meglio il concetto. Potete vederlo qui di seguito.

"In Xbox, stiamo costruendo un futuro definito dalla scelta del giocatore, dove le persone possono giocare ai loro giochi preferiti, scoprire nuove avventure e connettersi con gli amici, ovunque e come preferiscono." Spiega l'annuncio della campagna. "Crediamo anche che il gaming dovrebbe essere facilmente accessibile e disponibile per tutti, quindi sia che tu abbia una console Xbox, che giochi su PC, con una Smart TV di Samsung, con dei dispositivi portatili, con dei telefoni cellulari, con Amazon Fire TV o con un visore Meta Quest, basta un abbonamento a Game Pass Ultimate per giocare su Xbox."

"La campagna "This Is an Xbox" invita le persone a giocare con Xbox su più dispositivi e schermi. Mostra l'evoluzione di Xbox come piattaforma che si espande su più dispositivi, con immagini audaci, iconiche e divertenti e un tono leggero. Lanciata oggi, la campagna prenderà vita in vari modi."

Se vi sentite preparati, c'è anche un quiz ufficiale con cui potete dimostrare di aver finalmente capito cos'è Xbox.