Epic Games Store regala 10 giochi e un eBook illustrato: vediamo la lista completa

L'Epic Games Store ha finalmente reso disponibili i giochi gratuiti di oggi, 14 novembre, per tutti i giocatori PC che hanno un account (che ricordiamo è gratuito) per il negozio digitale dell'autore di Fortnite. A questo giro, facendo bene i conti, abbiamo tra le mani ben 10 giochi, sebbene siano radunati in due pacchetti, ovvero Castlevania Anniversary Collection e Snakebird Complete.

Ricordiamo che potete andare a questo indirizzo dell'Epic Games Store oppure direttamente nel launcher per reclamare i giochi: una volta fatto, saranno vostri per sempre; non sono necessari pagamenti di alcun tipo o abbonamenti.